Провал Armored Warfare обвалил прибыль Mail.Ru Group на 76%

«Mail.Ru Group» опубликовала неаудированную отчетность в соответствии с МСФО и сегментные финансовые данные за второй квартал и первое полугодие 2018 года.

Основные показатели

Второй квартал 2018 г.

Во втором квартале 2018 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17 077 млн руб.

​Во втором квартале 2018 года совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3 659 млн руб.

С учетом разового неденежного списания в размере 1 698 млн руб. во втором квартале 2018 года совокупная чистая прибыль компании снизилась на 76,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 633 млн руб. Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 13,1%.

Первое полугодие 2018 г.

В первом полугодии 2018 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 29,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33 577 млн руб.

В первом полугодии 2018 года совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 652 млн руб.

С учетом разового неденежного списания в размере 1 698 млн руб. в первом полугодии 2018 года совокупная чистая прибыль компании снизилась на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 039 млн руб. Без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 24,0%.

Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2018 г. составил 8 565 млн руб.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

"Как мы заявляли ранее, в 2018 году большая доля инвестиций приходится на первое полугодие; во втором квартале мы продолжали активно инвестировать в ряд наших новых продуктов, в особенности в наши O2O-инициативы. Эти проекты не вышли на самоокупаемость, однако их доля в общей выручке выросла. Таким образом, с учетом ESforce на сопоставимой основе показатель EBITDA снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 659 млн руб.

Как и в 2017, и в первом квартале 2018 года, драйвером роста послужил успех целого ряда проектов — как изданных ранее, так и новых. Отличные результаты демонстрируют Warface и War Robots, которые остаются нашими крупнейшими играми. Третьей в этом списке становится наша международная мобильная игра Hustle Castle, которая продемонстрировала значительный рост во втором квартале. Игру уже установили более 17,5 млн раз, количество отзывов в Google Play достигло 500 000, а средняя оценка — 4,7/5. Компания App Annie включила Hustle Castle и War Robots в список самых успешных международных игр из СНГ и стран Балтии. Мы по-прежнему считаем обе игры очень перспективными. Несмотря на ряд успешных обновлений в Armored Warfare, результаты данной игры в последнее время были ниже ожидаемых. В связи с этим мы приняли решение о разовом неденежном списании игры в размере 1 698 млн руб.

Что касается Delivery Club, во втором квартале 2018 года мы фокусировались на эффективности расходов на маркетинг, оптимизации когорт и повышении эффективности платформы. Несмотря на эффект высокой базы, созданный результатами второго квартала 2017 года (в прошлом году на этот период пришелся пик маркетинговых затрат), Delivery Club продолжает демонстрировать активный рост всех операционных метрик: размер месячной активной аудитории на мобильных устройствах вырос приблизительно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов продолжает расти — соответственно, увеличивается и выручка: во втором квартале она выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 442 млн руб.

Во втором квартале продолжилось активное развитие Pandao. Несмотря на традиционный эффект сезонности, мы наблюдаем стабильный рост использования сервиса: общее количество загрузок достигло 20 млн, а размер месячной активной аудитории составил более 6 млн пользователей. Во втором квартале мы сосредоточились на развитии продукта и локализации в странах СНГ, а также на улучшении услуги быстрой доставки: теперь самые популярные товары гарантированно доставляются в течение 20 дней. Мы повышаем эффективность платформы и работаем над тем, чтобы продавцам было проще присоединиться к Pandao. Благодаря этому ассортимент также продолжает стабильно расти, и на данный момент он достигает 34 млн товарных позиций (SKU). Как и прежде, мы считаем, что у Pandao значительные перспективы.

Учитывая то, как мы начали третий квартал, а также предполагаемые тенденции на второе полугодие, мы полагаем, что во второй половине 2018 года маржинальность повысится. Драйвером этого увеличения станет продолжающееся ускорение роста выручки Юлы и Delivery Club, график выхода игр и затрат на их продвижение, а также запланированное снижение связаных с рекламной выручкой расходов в соцсетях. Принимая во внимание эти факторы, мы с уверенностью заявляем, что большая пропорция затрат в 2018 году пришлась на первое полугодие, и во втором полугодии рентабельность повысится. Это позволяет нам подтвердить прогноз показателя EBITDA в 2018 году на уровне 21-22 млрд руб. даже с учетом ESforce на сопоставимой основе".