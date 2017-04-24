Pulse Express: курьерская доставка не удобна современному человеку

Более 63% покупателей интернет-магазинов никогда не получали свой заказ в указанный промежуток времени.

Такую цифру озвучил руководитель отдела развития федеральной почтоматной сети Pulse Express Иван Корчагин в рамках своего выступления на 4-ом Международном ПЛАС-Форуме «Online & Offline Retail 2017», который прошел в Москве.

Как показали результаты исследования, проведенного аналитиками компании Pulse Express, только 32% покупателей интернет-магазинов готовы получить свой заказ в рабочее время, находясь на своем рабочем месте. 68% вынуждены оформлять доставку на дом, что значительно затрудняет получение интернет-заказов, так как данный вид доставки заставляет покупателя быть «привязанным» к месту доставки на несколько часов или даже на целый день. Более 90% опрошенных ответили, что курьерская доставка не удобна современному человеку.

Как отметил Иван Корчагин, «один из важных моментов в онлайн-ритейле – это повторные продажи, которые возможны только при условии, что клиент полностью удовлетворен товаром и условиями доставки, предыдущих заказов». Так, по результатам исследования 27% респондентов никогда не возвращаются в интернет-магазин, если при доставке возникли какие-либо проблемы.

Более 85% опрошенных высказали мнение, что заказывали бы чаще, если бы интернет-магазины предлагали такой вид доставки, как доставка «до почтоматов», расположенных в шаговой доступности от их дома.

Иван Корчагин напомнил, что реализацию именно такого вида доставки, нацеленного на удовлетворение самых высоких требований к удобству «последний мили», и осуществляет федеральная почтоматная сеть Pulse Express. Получить посылку в почтомате Pulse Express можно «между делом», зайдя в ближайший магазин за молоком или хлебом. «Мы убеждены, что при такой схеме размещения почтоматов значительно сократим не только время хранения посылки, но и случаи не выкупа заказов» - отметил спикер.

Партнером компании Pulse Express в реализации концепции «Почтомат у дома» стала розничная сеть «Магнит». «Магнит – признанный лидер в геотаргетинге среди продуктового ритейла, на данный момент насчитывающий более 10,5 тысяч магазинов формата «у дома». В рамках партнерского соглашения уже установлено более 200 почтоматов в 127 городах России. Почтоматы установлены, как в крупных городах миллионниках, так и в небольших городах с населением до 50 тыс. человек. «По словам руководителя отдела развития компании Pulse Express Ивана Корчагина «это позволит в ближайшее время оценить востребованность почтоматов в разных географических условиях и разном потребительском спросе».