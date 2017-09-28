PURINA запустила в России интернет-магазин

PURINA запустила в России официальный интернет-магазин, в котором в полном ассортименте представлена продукция бренда — от кормов, удовлетворяющих базовые потребности, до специально разработанных ветеринарных диет и лакомств, которые не всегда можно найти в магазине у дома.

Проект ведет компания ООО «Премиальный маркет», специализирующаяся на поддержке и управлении фирменными магазинами для производителей в партнерстве с компанией «Нестле Россия».

Основную ставку в работе магазина партнеры делают на высокий уровень сервиса, собственную транспортную службу по Москве и доставку продукции по всей России в любых фасовках., говорится в релизе. Продукцию PURINA можно будет также получить в более чем 1000 пунктах выдачи по всей стране.

Согласно договоренности между партнерами, данные о потребительском поведении, полученные в ходе работы интернет-магазина, будут использоваться для анализа рынка электронной коммерции, тестирования гипотез и поиска решений ключевых проблем онлайн-шоппинга в профильном сегменте.

«На сегодняшний день исследований по развитию рынка электронной коммерции в зообизнесе практически нет, что привело нас к необходимости анализа этой сферы. Мы уверены, что проект интернет-магазина PURINA позволит нам усилить нашу экспертизу в сегменте онлайн-продаж, чтобы предлагать наилучшие решения нашим клиентам в данном канале», — прокомментировал Сергей Працевич, руководитель управления по организации развития рынка. «В ближайшие 2–3 года мы ожидаем рост доли онлайн канала в индустрии кормов для домашних животных до 10%. Безусловно, мы хотим занять лидирующие позиции в этой сфере и наработать необходимую экспертизу», — добавил Егор Золотухин, руководитель группы канала электронной торговли:

Основная часть продаж кормов для домашних животных в России все еще осуществляется в обычных магазинах. По оценкам экспертов компании, доля онлайн продаж в нашей стране составляет около 5-6% от общего объема рынка, что эквивалентно 6,5-7 млрд. руб. При этом онлайн канал остается одним из наиболее быстро растущих.