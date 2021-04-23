Путин одобрил выходные дни с 1 по 11 мая

Президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими, следует из расшифровки по итогам его встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. Таким образом, выходными в этом году будут дни с 1 по 11 мая.

Ввести дополнительные выходные предложила Попова, объяснив это рисками, связанными с коронавирусом. «Так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться также. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, из-за того, что «приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей», возникают «определенные риски». Непрерывные выходные позволят «сделать эпидемиологический прогноз более стабильным», «И, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают, и я думаю, что все такого отдыха бы ждали. В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен», уточнила она.

«Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил Путин. Он подчеркнул, что важно «прислушиваться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а к тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год».