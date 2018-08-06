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Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Документ, принятый Госдумой 24 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Повышение НДС вступает в силу 1 января 2019 года. Изменение также влияет на «налог на Google», который иностранные компании должны платить за продажу приложений и сервисов россиянам.

Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Так, на 6 лет — до 1 января 2025 года продлевается действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно.

Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа — эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 2025 года. На 2019-2024 годы продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций.

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% — свыше установленной предельной величины.

По оценке Минфина, рост налога на добавленную стоимость принесёт бюджету 633,5 млрд рублей в 2019 году и до 728 млрд рублей в 2021 году.

Автор: Анна
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