Путин предложил простить индивидуальным предпринимателям долги по налогам

Президент Владимир Путин предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от налоговой задолженности на сумму более 56 миллиардов рублей.

По его словам, речь идет о налоговой задолженности, которая накапливалась в течение многих лет в силу несовершенства налоговой системы.

«Кто-то, может быть, будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но, думаю, что нужно освободить людей от этих выплат. И сделать это нужно максимально дебюрократическим способом, без обращения человека в налоговую инспекцию», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он сказал, что это касается 42 миллионов человек, объем задолженности которых составляет 41 миллиард рублей.

То же самое Путин предложил сделать и для 2,9 миллиона индивидуальных предпринимателей, долг которых около 15 миллиардов рублей.

«Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал он.

Путин также призвал разобраться с начислением подоходного налога на условные доходы граждан.

«Скажем, банки кого-то освобождают от выплаты кредитов, операторы связи освобождают. По действующем законодательству, это считается условным доходом и на него накручиваются налоги, это еще около трех миллионов человек и тоже счет идет на миллиарды задолженность. Надо это списать, это бессмысленная абсолютно вещь, которая мешает развиваться и экономике».

«Я думаю, что мы сделаем это в самое ближайшее время», — добавил Путин.