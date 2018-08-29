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Путин призвал наказывать работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин предлагает ввести ответственность за безосновательное увольнение или отказ при приёме на работу лиц предпенсионного возраста. Об этом глава государства заявил в видеообращении к гражданам.

— Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста, — сказал Путин.

Президент поручил правительству предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.

В своем обращении президент также предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5 лет, а не на 8 лет, как прописано в законопроекте правительства.

Автор: Анна
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