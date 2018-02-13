Путин призвал заняться созданием российской платформы электронной торговли

России нужно заняться созданием собственной платформы электронной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

«Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока может быть достаточно скромную, но имеющую перспективы развития», — сказал Путин.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что сейчас в РФ хотят начать работать ряд ведущих мировых компаний, занимающихся электронной торговлей, однако стране нужно изучить вопрос о возможности создания собственной платформы в этой сфере.

При этом Путин не стал называть названия этих компаний. «Это все будет в СМИ и эффект будет непонятным, но они есть — самые первые, самые ведущие», — подчеркнул он.

Говоря о создании российской платформы электронной торговли, президент указал на то, что в этом процессе обязательно нужно учитывать интересы экономики страны, а также российского потребителя.