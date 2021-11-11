Пять тысяч заказов в минуту: на Ozon началась МЕГАраспродажа “11.11”

На Ozon началась МЕГАраспродажа «11.11». В первый час акции пиковое количество заказов превысило 5 тысяч в минуту. Самым первым товаром, купленным на распродаже, стала упаковка чёрных носков, которую со скидкой 70% приобрел житель военного городка Шайковка Калужской области.

За первый час 11 ноября количество заказов на Ozon было в 7,5 раз выше, чем за аналогичный период неделей ранее. Больше всего в это время рос спрос на виниловые пластинки, товары для туризма, рыбалки и охоты, товары для взрослых, товары для красоты и здоровья, одежду и электронику. Самыми популярными товарами в первый час распродажи стали тушь для ресниц, тонометр, уходовая косметика, а также чай и кофе.

Для продвижения распродажи Ozon выбрал наиболее популярные товары с самыми глубокими скидками — так называемые товары-«хаммеры». Многие пользователи готовились к их покупке заранее — так, накануне старта распродажи, 10 ноября, акционный смартфон Lenovo добавили в корзину почти 12 тысяч раз, а ноутбук Haier — 13 тысяч раз. Абсолютным фаворитом по количеству добавлений в корзину стал набор сковородок — их добавили в корзину 43 тысяч раз. За первый час продаж на Ozon самым популярным товаром-«хаммером» стал пятилитровый гель для стирки.

В этом году распродажа «11.11» на Ozon продлится 3 дня — с 11 по 13 ноября. К акции Ozon подключилось порядка 35 тысяч продавцов, общий ассортимент превышает 23 млн товарных наименований. Больше всего предложений со скидками представлено в категориях одежды и обуви, книг, товаров для дома, бытовой техники, товаров для детей.

Еще до начала распродажи пользователи Ozon более 4 млн раз добавили в корзины самые популярные товары из ассортимента акции. Топ-10 «самых добавляемых» в корзину товаров на 60% состоит из товаров повседневного спроса: это детские подгузники, средства мытья посуды, капсульный кофе, корм для кошек, зубные пасты и уходовая косметика. Также в планах у многих клиентов — покупка смартфонов, роботов-пылесосов и другой электроники.