«Пятёрочка» и IVI установили развивающие детские зоны в магазинах

Торговая сеть «Пятёрочка» и онлайн-кинотеатр IVI установили в 48 магазинах в Санкт-Петербурге и Новосибирске детские зоны с развивающим контентом. Зоны оборудованы мультимедийным экраном, ребёнок может смотреть различные мультфильмы, пока родители заняты покупками.

Яркие брендированные детские зоны, оборудованные экраном, где демонстрируются различные популярные мультфильмы, помогут, прежде всего, занять детей с пользой, пока их родители заняты выбором продуктов, и дадут возможность взрослым спокойно совершать покупки. В каталоге доступны развивающие мультфильмы, добрые и яркие, например, образовательный анимационный сериал «Бодо Бородо» и мультсериал «Приключения Амняма», снятый по мотивам игры-головоломки

«Забота о сообществе — одно из наших стратегических направлений для „Пятёрочки“, в рамках которого поддержка и развитие детей и подростков является важной задачей. Вместе с IVI мы делаем поход за продуктами в привычный магазин у дома приятным событием для всей семьи. Мы позаботились о том, чтобы дети не скучали, пока родители выбирают продукты, и могли провести это время так, как им это интересно — за просмотром мультфильмов. Мы понимаем, что видеоконтент вызывает гораздо больше эмоций и интереса, поэтому уверены, что такое нововведение оценят и наши маленькие гости, и их родители, и опыт покупок в наших магазинах станет ещё приятнее и увлекательнее». Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев