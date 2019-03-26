«Пятёрочка» и «Лиза Алерт» запускают совместный поиск пропавших людей

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о запуске совместного проекта торговой сети «Пятёрочка», Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Он предполагает создание «островков безопасности» в московских и подмосковных универсамах, где каждому потерявшемуся пожилому человеку или ребенку помогут скорее вернуться домой.

«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лизой Алерт». На старте в нём участвует более 2 600 магазинов в Москве и Московской области, также к нему будут подключаться все открываемые в этих регионах торговые точки. Эти универсамы внутри оборудовали специальным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который станет ориентиром для потерявшихся людей. Зайдя в магазин, заблудившийся человек может обратиться к любому сотруднику или дождаться, пока ему предложат помощь. После этого директор магазина сообщит об обнаружении потерявшегося на специальную горячую линию ЦППЛ, специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызовет скорую помощь, полицию или отправит представителя «Лиза Алерт» в универсам. Весь персонал московского региона торговой сети «Пятёрочка» прошёл обучение, как определить потерявшегося и дезориентированного человека, а также инструктаж, как действовать в случае их обнаружения на территории магазина.

«Сотрудничество с «Лизой Алерт» – это возможность для коллектива торговой сети «Пятёрочка» стать более активным членом гражданского общества. Очень надеюсь, что мы сможем внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей домой», – сказал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

«Магазины «Пятёрочка» всегда расположены рядом с жилыми домами, практически в каждом дворе. Их знают и самые маленькие дети, и граждане уже почтенного возраста, которые и находятся в зоне риска. Поэтому мы уверены, что наш совместный проект позволит оперативнее находить потерявшихся и возвращать их в семьи целыми и невредимыми», – говорит генеральный директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

По данным «Лиза Алерт», в России ежегодно теряется не менее 100 тыс. человек. Чтобы облегчить их поиск, торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал, где каждый желающий может зарегистрироваться, создать анкеты своих близких и активировать поиск в случае их пропажи. Полный функционал сайта будет доступен с 4 апреля.