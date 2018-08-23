«Пятёрочка» и MARVEL запустили программу лояльности

Торговая сеть «Пятёрочка», компания Disney в России и СНГ и «TCC Ритейл Маркетинг» объявили о совместном проекте – масштабной акции «Герои в «Пятёрочке», первой программе лояльности по бренду MARVEL! Акция пройдет во всех магазинах сети под лозунгом «Собери суперкоманду!».

В период с 21 августа по 8 октября за каждые 555 рублей в чеке покупатели сети получат «Стирателя» - ластик в виде одного из популярных героев фильмов MARVEL. Такую игрушку также подарят клиентам и при покупке товаров партнеров акции.

Коллекция состоит из 16 разноцветных ластиков в виде супергероев во флоу-паке. Помимо практической пользы, ластики представляеют собой игрушку, которой обрадуется любой маленький поклонник MARVEL, и коллекционную фигурку для поклонников старше.

В дополнение к коллекции героев-ластиков разработаны специальный пенал для ручек и карандашей с отстегивающейся секцией для ластиков, альбом для коллекционирования и кружки с героями MARVEL.

Во время действия акции пользователей сайта и мобильного приложения «Пятёрочки» ждёт тематический контент, а на отдельном промо-сайте покупатели найдут онлайн-игры, тесты, специальные предложения на партнерские товары, а также уникальные конкурсы. Одним из главных призов для участников конкурса станет поездка в тематический парк развлечений для всей семьи.

«Сотрудничество с компанией Disney в России и СНГ дает нам возможность продемонстрировать внимание к нашим покупателям и порадовать приятными подарками. В этот раз мы предлагаем нашим клиентам собрать свою суперкоманду Стирателей, и надеемся, что это сделает визит в наши магазины не только полезным, но и по-настоящему приятным. Кроме этого мы с особенной радостью делаем этот подарок нашим маленьким покупателям по всей стране, даже в самом маленьком городе герои MARVEL могут теперь прийти в каждый дом. Мы благодарны компании Disney в России за вдохновение, работать с таким брендом – бесценный опыт для нас», - прокомментировала запуск акции директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.