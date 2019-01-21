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«Пятёрочка» и «Одноклассники» запускают совместную промо-акцию

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с одной из крупнейших российских социальных сетей «Одноклассники» запускают акцию, в рамках которой все покупатели магазинов смогут получить подарок: уникальный набор онлайн-стикеров от «Пятёрочки», а также, в зависимости от суммы чека, индивидуальный промо-код на бесплатную активацию специальных статусов в «Одноклассниках» (далее — ОК).

Акция пройдет с 22 по 28 января включительно. Чтобы получить подарок, достаточно совершить покупку в любой «Пятёрочке» по всей стране. За любой чек покупатели получат гарантированный подарок — набор стикеров «Пятёрочка сближает», с помощью которого можно делиться разными эмоциями в личных сообщениях в социальной сети. Для его активации необходимо перейти по ссылке, указанной на кассовом чеке.

При совершении покупки на сумму от 650 рублей клиент «Пятёрочки» получает уникальный промо-код, который при активации в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ОК предоставляет пользователю статус «Невидимка» на семь дней. Этот режим позволяет оставаться невидимым на сайте: пользователь не отображается в разделе «Гости», напротив его имени не показывается статус «На сайте».

При совершении покупки на сумму от 1 000 рублей покупатели «Пятёрочки» получат уникальный промо-код, предоставляющий VIP-статус на семь дней при активации в личном кабинете на сайте ОК или в мобильном приложении соцсети. Подписка дает пользователю бесплатный доступ к набору платных сервисов: эксклюзивным стикерам, рамкам для фото и подаркам, кешбэк 10% от потраченной внутри соцсети суммы, а также статус «Невидимка» и VIP-значок на аватарке.

Один участник акции может активировать неограниченное количество уникальных промо-кодов, при этом срок действия статусов «Невидимка» или «VIP-статус» продлевается на следующие семь и более дней в зависимости от количества активированных промо-кодов. Активировать уникальный промо-код клиент сможет в период с 22 января по 04 февраля 2019 года включительно.

«Мы впервые проводим совместную акцию с социальной сетью. Коллаборация с „Одноклассниками“ стала прецедентом не только для нас, но и для российской продуктовой розницы в целом. Мы видим, что омниканальность стала одним из приоритетных направлений развития бизнеса, и, следуя тренду, предлагаем нашим клиентам дополнительный партнерский сервис и интересные возможности за пределами магазинов „Пятёрочка“. Мы уверены, что новая акция получит отклик у покупателей благодаря близости аудиторий „Пятёрочки“ и „Одноклассников“, а также порадует наших гостей подарками от „Одноклассников“, которые можно получить, просто совершая свои ежедневные покупки в наших магазинах», — отметила директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина.

Автор: Анна
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