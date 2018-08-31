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«Пятерочка» и «Перекресток» сохранит скидки по старым возрастным границам

Ритейлер X5 Retail Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пообещал после проведения пенсионной реформы сохранить скидки по действующим возрастным границам пенсионного возраста. Об этом пишет портал РБК со ссылкой на письмо компании.

Действующую программу скидок сохранят для социально незащищенных слоев населения (для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60) даже после повышения пенсионного возраста. В 2017 г. пенсионеры получили в магазинах сети скидок (в различных торговых точка X5 — от 5 до 10%) на 7 млрд руб.

«Такое предложение с нашей стороны — пример реализации программ в формате частно-государственного партнерства», — пояснил директор X5 по взаимодействию с органами госвласти Станислав Наумов.

Партия «Единая Россия» собиралась начать обсуждение с представителями бизнеса возможности сохранения преференций для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил смягчение пенсионной реформы. Среди прочего — ввести меры по защите людей предпенсионного возраста (кому остается пять лет до пенсии).

Автор: Анна
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