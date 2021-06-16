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Пятёрочка и Procter&Gamble откроют экоцентр в России

Торговая сеть «Пятёрочка» и компания Procter & Gamble запустили совместную федеральную акцию «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел», цель которой — сделать путь к ответственному потреблению в России ещё более простым и удобным. Часть средств с продаж продукции бренда в размере 3 млн рублей пойдут на создание экоцентра в одном из городов России, который будет выбран путём народного голосования.

Экоцентр планируется открыть осенью. Там будет функционировать пункт приёма и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки, также он станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику.

Послом экологической кампании «Сохраним планету вместе: пятёрка зелёных дел» стала певица Глюкоза, которая разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экологических форумах и проектах. Она снялась в ролике в поддержку акции. В рамках кампании в магазинах также будут размещены специальные POSM материалы с QR-кодом, перейдя по которому, потребитель узнает, как сделать процесс покупки в магазине более экологичным.

«Procter & Gamble с „Пятёрочкой“ придумали отличную акцию с очень понятным и, главное, простым посылом: каждый день каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты, причем путь к ответственному потреблению не такой долгий, как может показаться на первый взгляд. Я уверена, что вопрос экологии и сохранения окружающей среды волнует большинство россиян. Просто далеко не все понимают, что экологичные привычки — это просто. Именно поэтому мы и решили немного помочь нашим покупателям: советом, простой инструкцией и, конечно, собственным примером», — комментирует старт экологической кампании певица Глюкоза.

Кроме того, все участники акции получают шанс выиграть электросамокат, а за покупку от двух продуктов P&G можно получить многоразовые сумки для продуктов в эксклюзивном дизайне от Глюкозы.

«Пятёрочка» на своём примере показывает, как бизнес может заботиться об экологии. Например, для производства корзин в новых магазинах мы используем переработанный пластик, отправляем на переработку отходы, которые образуются в результате ежедневной деятельности магазинов, внедряем систему «умный магазин», которая сокращает энергопотребление в торговых точках. И конечно же мы стремимся вовлечь гостей, создавая больше возможностей для ведения экологичного образа жизни. Так, в нашем мобильном приложении можно отказаться от печати чека, заменив его на электронный. Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с P&G — это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах«, — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

«Компания Procter & Gamble уже давно является лидером в сфере ответственного потребления, ежедневно работая над тем, чтобы наши проекты были источником позитивных перемен. И мы видим, как охотно покупатели отзываются на наши инициативы: например, сдают пластик на переработку и выбирают более экологичные товары. Общество становится всё более осознанным, понимая, что будущее планеты целиком и полностью зависит от того, как мы ведём себя сегодня. Конечно, на нас, как на представителях бизнеса, лежит огромная ответственность за экологию, но без поддержки потребителей в этом деле обойтись невозможно. Совместная с „Пятёрочкой“ кампания — это наш призыв объединить усилия ради благополучия будущих поколений», — подчеркивает Руслан Ноздряков, старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе.

Автор: Анна
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