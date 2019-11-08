+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Пятёрочка» начала отдавать нереализованные продукты на корм животным

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о запуске торговой сетью «Пятёрочка» проекта по передаче для дальнейшей переработки в корма животным нереализованной пищевой продукции и продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. К апрелю 2020 года он заработает во всех магазинах сети — «Пятёрочка» планирует отдавать на переработку около 70% такой продукции.

Это решение принято по итогам пилотного проекта, длившегося 10 месяцев и проходившего практически во всех регионах присутствия «Пятёрочки». Тестирование проекта позволило торговой сети выйти на передачу 2,5 тысяч тонн продукции на переработку ежемесячно. В рамках пилота до 30% потенциальных пищевых отходов, которые могли бы образоваться в более чем пяти тысячах магазинов, передавались партнёрам для последующей переработки.

Для этого в «Пятёрочке» был запущен дополнительный бизнес-процесс, предусматривающий раздельный сбор части нераспроданной продукции в отдельную тару и её ежедневную передачу партнёру. Десять компаний по всей стране забирают фрукты, овощи, мучные изделия, а также бакалею, потерявшие товарный вид и форму до окончания срока годности. Они перерабатывают полученную продукцию в корм для скота.

Компания разделяет философию рационального использования ресурсов и активно работает над минимизацией отходов. В частности, этого удаётся достигать за счёт повышения точности прогнозов заказа продуктов, в том числе благодаря моделированию спроса на основе больших данных, а также увеличения частоты поставок товара, лучшей адаптации ассортимента под потребности покупателей и сокращения кванта поставок поставщиками. Кроме того, в «Пятёрочке» товары с истекающим сроком годности получают специальную маркировку, их стоимость в среднем снижается на 20-40%.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

7 ноября / Комментарии
«Связной» сообщает о высоком спросе на умную колонку «Яндекс.Станция Мини»

«Связной» сообщает о высоком спросе на умную колонку «Яндекс.Станция Мини»

Ритейлер «Связной» сообщает о высоком спросе на умную колонку «Яндекс.Станция Мини». За шесть дней с момента появления в «Связном», продажи новинки от Яндекса в 55 раз превысили продажи умных колонок других производителей в ценовом сегменте до 5 тыс. рублей.  

далее →

6 ноября / Комментарии
Сеть re:Store начала сдавать iPhone в аренду

Сеть re:Store начала сдавать iPhone в аренду

Сеть re:Store, крупнейший реселлер iPhone в России, и компания Forward Leasing запустили сервис лизинга смартфонов от Apple.

далее →

6 ноября / Комментарии
Сборка ПК снова в тренде: «Ситилинк» прогнозирует рост оборота в сегменте на 40%

Сборка ПК снова в тренде: «Ситилинк» прогнозирует рост оборота в сегменте на 40%

Электронный дискаунтер «Ситилинк» отмечает восстановление спроса на индивидуальную сборку системных блоков после длительного периода спада в этом сегменте рынка. По итогам 9 месяцев 2019 года интерес розничных покупателей к покупке собранных ПК вырос на 36% в денежном выражении. По прогнозам специалистов компании, к концу года этот показатель достигнет значения порядка 40%.

далее →

5 ноября / Комментарии
«Подружка» после слияния с «Л’Этуаль увеличит количество магазинов в четыре раза

«Подружка» после слияния с «Л’Этуаль увеличит количество магазинов в четыре раза

После сделки с «Л'Этуаль» сеть магазинов «Подружка» должна увеличиться в четыре раза. Ритейлер сохранит свой бренд и увеличит число торговых точек с 244 до 1000.

далее →

5 ноября / Комментарии
В торговых сетях появились автоматы по продаже пива в разлив

В торговых сетях появились автоматы по продаже пива в разлив

Крупные производители пива начали устанавливать автоматы по розливу в крупных торговых сетях. Так, «Балтика» уже разместилась в «Перекрестке» и «Дикси», планирует подобный проект и AB InBev Efes.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!