«Пятёрочка» начала отдавать нереализованные продукты на корм животным

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о запуске торговой сетью «Пятёрочка» проекта по передаче для дальнейшей переработки в корма животным нереализованной пищевой продукции и продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. К апрелю 2020 года он заработает во всех магазинах сети — «Пятёрочка» планирует отдавать на переработку около 70% такой продукции.

Это решение принято по итогам пилотного проекта, длившегося 10 месяцев и проходившего практически во всех регионах присутствия «Пятёрочки». Тестирование проекта позволило торговой сети выйти на передачу 2,5 тысяч тонн продукции на переработку ежемесячно. В рамках пилота до 30% потенциальных пищевых отходов, которые могли бы образоваться в более чем пяти тысячах магазинов, передавались партнёрам для последующей переработки.

Для этого в «Пятёрочке» был запущен дополнительный бизнес-процесс, предусматривающий раздельный сбор части нераспроданной продукции в отдельную тару и её ежедневную передачу партнёру. Десять компаний по всей стране забирают фрукты, овощи, мучные изделия, а также бакалею, потерявшие товарный вид и форму до окончания срока годности. Они перерабатывают полученную продукцию в корм для скота.

Компания разделяет философию рационального использования ресурсов и активно работает над минимизацией отходов. В частности, этого удаётся достигать за счёт повышения точности прогнозов заказа продуктов, в том числе благодаря моделированию спроса на основе больших данных, а также увеличения частоты поставок товара, лучшей адаптации ассортимента под потребности покупателей и сокращения кванта поставок поставщиками. Кроме того, в «Пятёрочке» товары с истекающим сроком годности получают специальную маркировку, их стоимость в среднем снижается на 20-40%.