+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Пятерочка» начнёт продавать сим-карты «большой тройки»

Сим-карты операторов «большой тройки» (МТС, «МегаФона», «Билайна») могут начать продаваться в сети магазинов «Пятерочка». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудника одной из сотовых компаний.

Главная цель — это удобство приобретения сим-карты, пояснил изданию представитель ритейлера. Покупатель не тратит много времени на поход в салон сотовой связи. Вместо этого он прямо на кассе магазина получает возможность выбрать оператора и активировать сим-карту, отметил он.

Это не первый опыт сотрудничества ритейлера с сотовыми операторами. В мае на кассах «Пятерочки» появились сим-карты Tele2 и работающих на его сети виртуальных операторов «СберМобайла», «Ростелекома» и Lycamobile. Сообщалось, что до конца мая сим-карты появятся в 2,5 тыс. магазинов «Пятерочка» и по итогам тестирования ритейлер примет решение о масштабировании проекта.

Специфика продаж сим-карт на кассах «Пятерочки» заключается в том, что абоненту не нужно проходить процедуру оформления контракта с участием продавца. Пользователю предлагается установить специальное мобильное приложение, просканировать штрихкод на упаковке сим-карты, сделать селфи и сфотографировать свой паспорт (эти фото через приложение будут переданы оператору для идентификации абонента). По такой же схеме, скорее всего, будут продаваться и сим-карты операторов «большой тройки», рассказал «Известиям» менеджер компании-партнера ритейлера.

Эксперты считают привлечение в сеть сотовых компаний перспективным шагом, ведь магазины шаговой доступности покупатели посещают чаще, чем салоны связи. Правда, для того, чтобы схема заработала, нужно сформировать поведенческие привычки у граждан, а это небыстрый процесс.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 июня / Комментарии
IKEA запустила в России сервис дизайн-проектов для типовых российских квартир

IKEA запустила в России сервис дизайн-проектов для типовых российских квартир

Компания IKEA запустила в России проект «Квартиротека». Это бесплатный интернет-сервис дизайн-проектов для типовых российских квартир.

далее →

3 июня / Комментарии
«М.Видео–Эльдорадо» запускает утилизацию любой использованной техники и электроники

«М.Видео–Эльдорадо» запускает утилизацию любой использованной техники и электроники

Группа «М.Видео–Эльдорадо» и Ассоциация «Система коллективной ответственности Электроника – утилизация» в рамках Недели Российского Ритейла объявили о запуске первого в России проекта по постоянному приёму бывшей в употреблении техники на утилизацию и полному контролю жизненного цикла бытовой техники и электроники, включая переработку во вторичные ресурсы.

далее →

31 мая / Комментарии
IKEA воссоздала обстановку комнат из сериалов «Очень странные дела», «Друзья» и «Симпсоны»

IKEA воссоздала обстановку комнат из сериалов «Очень странные дела», «Друзья» и «Симпсоны»

Мебельная компания IKEA воссоздала с помощью своих товаров интерьеры комнат из сериалов «Очень странные дела», «Друзья» и «Симпсоны». Пока интерьеры доступны онлайн, однако в будущем они могут появиться в магазинах на Ближнем востоке.

далее →

31 мая / Комментарии
«Пятёрочка» запустила проект по стимулированию покупателей к использованию многоразовых сумок

«Пятёрочка» запустила проект по стимулированию покупателей к использованию многоразовых сумок

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, запустила пилотный проект по стимулированию покупателей к использованию многоразовых сумок из экологически чистого материала, которые появились в продаже в магазинах сети «Пятёрочка» Москвы и Московской области.

далее →

31 мая / Комментарии
Британская сеть магазинов Holland & Barrett планирует выйти на российский рынок

Британская сеть магазинов Holland & Barrett планирует выйти на российский рынок

Инвестиционная компания LetterOne Михаила Фридмана, владеющая британской сетью магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!