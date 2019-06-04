«Пятерочка» начнёт продавать сим-карты «большой тройки»

Сим-карты операторов «большой тройки» (МТС, «МегаФона», «Билайна») могут начать продаваться в сети магазинов «Пятерочка». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сотрудника одной из сотовых компаний.

Главная цель — это удобство приобретения сим-карты, пояснил изданию представитель ритейлера. Покупатель не тратит много времени на поход в салон сотовой связи. Вместо этого он прямо на кассе магазина получает возможность выбрать оператора и активировать сим-карту, отметил он.

Это не первый опыт сотрудничества ритейлера с сотовыми операторами. В мае на кассах «Пятерочки» появились сим-карты Tele2 и работающих на его сети виртуальных операторов «СберМобайла», «Ростелекома» и Lycamobile. Сообщалось, что до конца мая сим-карты появятся в 2,5 тыс. магазинов «Пятерочка» и по итогам тестирования ритейлер примет решение о масштабировании проекта.

Специфика продаж сим-карт на кассах «Пятерочки» заключается в том, что абоненту не нужно проходить процедуру оформления контракта с участием продавца. Пользователю предлагается установить специальное мобильное приложение, просканировать штрихкод на упаковке сим-карты, сделать селфи и сфотографировать свой паспорт (эти фото через приложение будут переданы оператору для идентификации абонента). По такой же схеме, скорее всего, будут продаваться и сим-карты операторов «большой тройки», рассказал «Известиям» менеджер компании-партнера ритейлера.

Эксперты считают привлечение в сеть сотовых компаний перспективным шагом, ведь магазины шаговой доступности покупатели посещают чаще, чем салоны связи. Правда, для того, чтобы схема заработала, нужно сформировать поведенческие привычки у граждан, а это небыстрый процесс.