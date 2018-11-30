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«Пятёрочка» оснастила свои магазины лупами

Во всех магазинах «Пятёрочка» появились лупы, с помощью которых покупатели смогут изучить информацию, размещенную на этикетках мелким шрифтом. Это еще один шаг компании, направленный на совершенствование клиентского сервиса.

В каждом магазине для удобства покупателей установлены пять луп. Увеличительные приборы расположены в отделе с молочной продукцией, детским питанием и консервами, а также рядом с устройствами для проверки цен (прайс-чекерами). Нововведение уже нашло положительный отклик среди постоянных покупателей «Пятёрочки».

Удобство клиентов — один из приоритетов «Пятёрочки», поэтому компания старается оперативно реагировать на запросы посетителей. Сегодня в универсамах сети покупатели могут воспользоваться не только лупами, но и овоскопом (устройством для проверки качества яиц) и прайс-чекерами, которые помимо цены товара вскоре также будут показывать данные о том, сколько упаковок этой продукции осталось в магазине, и рекомендации по сопутствующим товарам.

Автор: Анна
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