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«Пятерочка» отправила робота проверять ценники

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в одном из магазинов Казани пилот по автоматизации контроля выкладки товаров в торговом зале и проверки корректности установленных ценников. Решение представляет собой робототехнический комплекс, разработанный в сотрудничестве с НПО «Андроидная техника».

Робот самостоятельно строит карту магазина, автономно перемещается между полками, объезжает препятствия и гостей, сканирует прилавки. Параллельно происходит распознавание товаров и ценников на полках для сопоставления с планограммой на предмет отсутствия товаров и корректности ценников. Разработка умеет фиксировать освободившиеся места, оценивать не только выкладку товара, но анализировать всю глубину полки, проверять наличие ценников и правильность указанных на них цен. Всю получаемую информацию робот сразу же передаёт на сервер для дальнейшей обработки, после чего сотрудники магазина получают отчёт о выявленных несоответствиях для оперативного устранения.

По результатам проведенного пилота внедрение комплекса позволило снизить нагрузку на персонал и повысить скорость устранения недочётов в выкладке. Так, робот осуществляет проверки ежечасно и в режиме онлайн направляет информацию о необходимых корректировках для реагирования.

В дальнейшем планируется пилотирование робота-мернчендайзера, который сможет самостоятельно выкладывать товар по планограмме.

Автор: Анна
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