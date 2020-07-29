«Пятерочка» планирует открыть магазины без кассиров

Сеть «Пятерочка» готовит пилотный проект по открытию магазинов без кассиров, для широкого круга покупателей. Сейчас у сети уже есть подобная торговая точка, но она работает только для сотрудников компании. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил гендиректор «Пятерочки» Сергей Гончаров.

В 2019 году сеть запустила экспериментальный магазин «Пятерочка с собой» для сотрудников компании. Супермаркет в формате самообслуживания расположен на территории объекта X5 в Долгопрудном и контролируется системой IoT («интернета вещей»). Специальные датчики автоматически контролируют процесс входа и выхода посетителей и их перемещение, обеспечивают комфортные температурный режим и освещение, а также физическую безопасность покупателей и товаров.

«Мы продолжаем тестировать среди сотрудников формат „Пятерочка с собой“ — это высокотехнологичные магазины небольшой площади без кассиров. В ближайшее время будем принимать решение о пилотном проекте для широкой публики», — рассказал Сергей Гончаров.

По словам генерального директора, это направление работы оказалось правильно выбранным и перспективным, особенно учитывая пандемию коронавируса. Также он добавил, что покупатели из супер- и гипермаркетов перетекают в магазины у дома, растет число посетителей со средним и более высоким доходами.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года торговая сеть «Пятерочка» второй раз вошла в число лучших торговых объектов в Европе по версии журнала European Supermarkets Magazine.