«Пятерочка» подвела итоги первого года работы в новом концепте

Торговая сеть «Пятёрочка» за год открыла более 1 600 магазинов в новой концепции. Первый из них был открыт в сентябре 2019 года в Москве на Малой Филёвской улице, д. 14, корп. 2, и теперь такие объекты есть в 277 населённых пунктах страны.

Новый концепт учитывает современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей, которые изменились за последние 6 лет с момента предыдущего концептуального обновления торговой сети. Обновлённая концепция строится на ключевых ценностях «Пятёрочки»: самая свежая и качественная продукция, удобство совершения покупок, забота о сообществе и низкие цены — и помогает сети заслужить доверие своих гостей. Так, индекс Net Promoter Score (NPS)*, или индекс потребительской лояльности, в магазинах новой концепции в полтора раза выше, чем в объектах предыдущего концепта. Кроме этого, магазины в новой концепции демонстрируют более высокий показатель сопоставимых продаж — более 10%. Объекты в новой концепции уже обеспечивают около 10% оборота сети.

Дизайн обновлённой «Пятёрочки» признали лучшим на премии Best for Life Design Award 2019. Первый магазин в новой концепции назван лучшим по внедрению инноваций среди торговых сетей на премии «Время инноваций 2019», стал единственным российским проектом, который попал в Top-30 магазинов, которые необходимо посетить в 2020 году от IGD RetailAnalysis, а также занял 2 место в престижной премии POPAI RUSSIA AWARDS 2020 в номинации «Shop Design. Пространственные решения и дизайн магазинов».

В обновлённых магазинах особый фокус сделан на свежей продукции: категория «фреш» увеличилась почти в два раза и заняла около половины торгового зала. Выкладка овощей и фруктов и части продуктов с короткими сроками годности теперь организована на «фреш-арене». Вместе с этим в новой «Пятёрочке» представлен большой ассортимент готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) и оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где также можно зарядить гаджеты. Помимо этого, в большинстве новых «Пятёрочек» есть собственная пекарня, которая позволила существенно расширить линейку свежих хлебобулочных изделий.

Новая концепция торговой сети подразумевает множество технологичных решений: электронные ценники, которые позволяют избежать неточностей в ценах, энергоэффективное холодильное оборудование, а также кассы самообслужвания. Такие кассы не только снижают нагрузку на кассиров в часы пик, но и являются способом бесконтактной оплаты, что стало очень актуально в текущих условиях.

В обновлённых «Пятёрочках» реализовано множество эко-инициатив в рамках стратегии устойчивого развития. Теперь в магазинах представлены многоразовые сумки для продуктов и мешочки для фруктов и овощей, а плафоны для ламп и покупательские корзины изготовлены из переработанного пластика. В дизайне интерьера и экстерьера торговых объектов использованы натуральные материалы и преобладает тёплая цветовая гамма. Эко-направленность подчёркивает использование дерева в оформлении входа и внутри магазинов.

Торговое пространство и навигация организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных потребностей гостей магазинов и их покупательских миссий. Так, свежая и готовая продукция представлена рядом с входом, а товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. Также появилась «сезонная зона», где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников и т.п.

Более удобными и эргономичными стали служебные помещения. Сотрудники так же, как и покупатели, позитивно восприняли обновление. В частности в магазинах в новой концепции текучесть кадров ниже, чем в предыдущем концепте.

В планах торговой сети продолжать обновление: все новые магазины будут открыты в новой концепции.