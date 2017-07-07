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«Пятерочка» поручила роботам подбор персонала

Продовольственная сеть «Пятерочка» (входящая в X5 Retail Group) привлекла к найму сотрудников-роботов, сообщает «Коммерсантъ». Робот ищет резюме кандидатов на крупнейших рекрутинговых сайтах по заданным параметрам и дозванивается до потенциальных соискателей по указанным телефонам.

Технология разработана стартапом из Санкт-Петербурга «Стафори». Пилотный проект в «Пятерочке» начался весной 2017 года. В июле ритейлер немного трансформировал тестируемую технологию — поменял голос с женского на мужской, а также был изменен алгоритм работы — получив от кандидата ответ о потенциальном интересе к вакансии, тот сразу переключается на сотрудника по подбору персонала.

Кроме того, у ритейлера функционируют чат-боты в основных мессенджерах — WhatsApp, Viber, SMS, чтобы кандидаты могли круглосуточно получать ответы на вопросы о компании и условиях работы. Помимо этого, чат-бот помогает подбирать вакансии рядом с домом, используя геолокацию кандидата или указанный им адрес, и записывает соискателя на интервью.

За первые три месяца работы проекта было сделано 16,6 тыс. звонков, из которых взяли трубку 2,8 тыс. человек. Положительно ответили 1,3 тыс. В общей сложности с помощью робота на работу в «Пятерочку» принято 0,08% от общего плана найма торговой сети, указывает издание.

В настоящее время «Пятерочка» нанимает 15 тыс. человек в месяц, в прошлом году показатель составлял 5 тыс. Как отмечают в компании, автоматизация рекрутингового процесса позволила компании снизить время найма сотрудника до 5,5 дня против 7-20 дней до внедрения новых технологий, а также позволило ритейлеру сэкономить до 200 человеко-часов в месяц.

Автор: Анна
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