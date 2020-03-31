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«Пятёрочка» предлагает москвичам доставку продуктов из магазинов

Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет об ускоренном развитии пилота сервиса доставки на базе магазинов сети в Москве — «Доставка. Пятёрочка». Услуга уже охватывает большинство районов столицы, обеспечивая таким образом возросший спрос на сервис у москвичей на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

Чтобы воспользоваться услугой «Доставка. Пятёрочка» необходимо установить одноимённое мобильное приложение, оно доступно в AppStore и Google Play. Все цены на продукты в нём точно такие же, как и в магазинах «Пятёрочка», также на товары действуют все федеральные и региональные акции, проходящие сейчас в сети, и начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы собирают в магазине «Пятёрочка» и доставляют с курьерами прямо до двери. Произвести оплату можно только в приложении с помощью банковской карты. Несмотря на высокий спрос все заказы исполняются в тот же день, а логистика непрерывно дорабатывается, чтобы максимально сократить время доставки.

На сегодняшний момент сервис уже доступен жителям юга, юго-запада и юго-востока Москвы, частично севера и запада столицы, а также части районов за МКАДом, это в том числе пенсионеры и москвичи, находящиеся на самоизоляции — все те, кому так нужны сейчас товары, но нет возможности выйти из дома. География доступности сервиса постоянно расширяется, и в связи с высокой востребованностью такого формата уже в апреле услуга будет доступна по всей территории Москвы.

Доставку продуктов осуществляют профессиональные партнёрские службы.

В условиях возрастающего спроса на сервисы экспресс-доставки «Доставка.Пятёрочка» объявляет о срочном найме сборщиков заказов в магазины «Пятёрочка». Для сотен москвичей это возможность получить работу рядом с домом, официальной трудоустройство и социальный пакет.

Важно отметить, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа торговая сеть ужесточила требования к дезинфекции помещений своих магазинов и реализует комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Кроме того, все наши поставщики также применяют повышенные меры профилактики на своих производственных площадках. Продукция поступает на распределительные центры надёжно упакованной и проходит жёсткий контроль при приёмке. Для водителей, которые развозят товар по магазинам, введены новые правила работы, они позволяют минимизировать их взаимодействие с другими сотрудниками. А среди курьеров доставки уже налажено регулярное измерение температуры тела, также они обеспечены дезинфицирующими салфетками.

Автор: Анна
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