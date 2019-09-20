«Пятёрочка» представила новую концепцию торговой сети

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет об открытии первого универсама «Пятёрочка» в новой концепции торговой сети. Магазин торговой площадью 360 кв. м и ассортиментом около 5 000 позиций расположен в Москве на Малой Филёвской улице, д. 14, корп. 2.

Новая концепция учитывает современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей, которые изменились за последние 5 лет с момента последнего концептуального обновления торговой сети. При этом был сохранён акцент на низкие цены. Работа над созданием концепции началась год назад, этой весной были открыты несколько магазинов для тестирования новых элементов, а к началу сентября она была утверждена.

«В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живёт рядом и работает в нём. Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок», — комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Изменения в ассортименте отражают особый фокус на свежей продукции: категория fresh увеличилась почти в два раза и заняла около половины торгового зала — 150 кв. м, выкладка овощей и фруктов и часть продуктов с короткими сроками годности организована на «фреш-арене». Вместе с этим в новой «Пятёрочке» представлен большой ассортимент готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) — более 80 наименований, а также оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где также можно зарядить гаджеты. Расположенная непосредственно в магазине собственная пекарня позволила расширить линейку свежих хлебобулочных изделий до 40 позиций, при этом отдел выпечки расположился в центре торгового зала.

В дизайне интерьера и экстерьера использованы натуральные материалы и преобладает тёплая цветовая гамма, навигация стала более простой, а концепция освещения предполагает как направленный свет в некоторых отделах, например, во фруктах и овощах, так и лампы рассеянного света в кассовой зоне для создания уютной атмосферы. Торговое пространство и навигация организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных потребностей гостей магазина и их покупательских миссий. Например, для совершения быстрой покупки свежей или готовой продукции не нужно обходить весь торговый зал — эти категории представлены рядом с входом. В свою очередь товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. В магазине также появилась «сезонная зона», где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников и т.п. Новая «Пятёрочка» оборудована электронными ценниками и пятью кассами самообслуживания, что повышает эффективность работы торговой точки. Более удобными и эргономичными стали служебные помещения.

В рамках философии устойчивого развития «Пятёрочка» активно пилотирует различные экологические инициативы. В частности, в новом магазине впервые используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика. Также представлены многоразовые сумки для продуктов и установлен фандомат — специальный аппарат, куда можно сдать пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки.

До конца этого года «Пятёрочка» планирует открыть ещё шесть магазинов в новой концепции в Москве и Московской области, а также оптимизировать процесс поставки новых материалов и оборудования. С 2020 года новая концепция будет постепенно применяться для всех новых и реконструируемых магазинов.