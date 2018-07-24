Пятерочка с помощью больших данных подвела итоги ЧМ-2018

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги Чемпионата мира по футболу, прошедшего в России с 14 июня по 15 июля. На основе big data аналитики компании подсчитали динамику продаж самых популярных среди болельщиков продовольственных категорий.

Лидером по темпам роста(1) оборота стала вода. За время ЧМ ее продажи в городах, принимавших мундиаль(2), выросли более чем на 46%. Наиболее высокие темпы роста этой категории продемонстрировал Сочи, где оборот воды увеличился почти на 87%. В дни проведения матчей(3) спрос на воду вырастал почти вдвое (на 91%). Максимальный показатель в дни матчей зафиксирован в Саранске — 160%.

На втором месте по темпам роста продаж в период проведения мероприятия — пиво. В среднем с 14 июня по 15 июля в городах, где проходили матчи, его оборот увеличился примерно на треть (31,8%). Рекорд про приросту этой категории также установил Сочи — более 64%. Для сравнения в Санкт-Петербурге продажи пива выросли лишь на 5,6%. Непосредственно в дни проведения матчей пиво демонстрировало еще более заметный прирост — в среднем в полтора раза (на 54%). Наибольший показатель отмечен в Саранске, где категория в дни игр вырастала почти на 128%.

Тем не менее, по темпам роста в дни матчей пиво уступило слабоалкогольным напиткам, прирост оборота которых в среднем превышал 64%. Здесь лидерами стали Сочи и Самара, где спрос на эту категорию в дни игр увеличивался на 131% и 135%, соответственно.

При этом, продажи слабоалкогольных напитков за все время ЧМ в городах, принимавших матчи, выросли лишь на 15%. По популярности среди болельщиков они проиграли, не только воде и пиву, но и снекам. Продажи последних выросли почти на 19%. В дни матчей темп роста этой категории составлял около 29%, максимум доходил до 50% (в Саранске).

Отрицательное влияние чемпионат оказал на продажи водки, коньяка и вина. Первые две категории за время ЧМ потеряли около 6% продаж, вино — менее 0,5%. При этом в дни матчей винная категория в среднем проседала более чем на 13%, в то время как коньяк терял менее 8% оборота, а водка — около 3,5%. Сильнее всего продажи этих напитков снижались в Самаре и Ростове-на-Дону.

Директор департамента инновационных продуктов торговой сети «Пятерочка» Сергей Добряков заявил: «Проведение исследований по итогам крупных мероприятий и праздников в масштабе регионов и страны крайне важны. Профиль потребления посетителей магазинов в эти периоды зачастую может существенно отличаться от повседневного. Эти знания и опыт помогают нам в будущем точнее предсказывать спрос с учетом событийных факторов и в большей мере соответствовать ожиданиям наших покупателей».

В ходе анализа аналитики торговой сети "Пятерочка«(4) применили два подхода: 1) построили Байесовские структурные модели временных рядов и оценили кумулятивную разницу; 2) провели регрессионный анализ и оценили смещение распределения ошибки до чемпионата и во время его проведения. Оба метода подтвердили статистически значимое влияние турнира на продажи.