Пятёрочка сменила позиционирование и представила новый слоган

Торговая сеть Пятёрочка сменила позиционирование бренда и представила новый слоган торговой сети: «Ждем в гости каждый день». В честь этого события креаторы Leo Burnett Moscow разработали рекламную кампанию, главным героем которой стал Сергей Шнуров.

По словам представителей компании, новый слоган выводит клиентоориентированный подход на первый план, а также включает в себя ключевые ценности сети магазинов — свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о покупателях. Например, одним из них стал Сергей Шнуров — в видеоролике он выбирает продукты и даже скупает журналы со своим изображением на обложке.

Таким образом, реклама демонстрирует переход ритейлера на новый уровень общения с покупателями — теперь ежедневный поход в магазин становится приглашением в гости к бренду, где он готов проявить максимальную заботу. В поддержку новой концепции «Пятёрочка» запустила рекламную кампанию 360: ТВ-ролики, наружную и digital-рекламу, а также обновила аккаунты в соцсетях.