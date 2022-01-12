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«Пятёрочка» сняла молодёжный сериал-квест в TikTok

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в TikTok интерактивный сериал в трендовом формате коротких скетчей о студентах старших курсов. Цель — привлечь внимание молодёжной аудитории к HR-бренду компании и рассказать об основных преимуществах работы в торговой сети.

В сериале пять главных героев: Андрей, Кристина, Алина, Егор и Ксюша. У каждого из них есть скрытая сила и мотивация, которая раскрывается по мере знакомства с персонажами и их проявлением в различных ситуациях. Отличник Андрей мечтает о головокружительной карьере и опыте работы в крупной компании, эрудированная Кристина обожает всё, что связано с новыми технологиями, инициативная Алина хочет учиться у лучших профессионалов, целеустремлённому Егору важно участие в реальных проектах и возможность самостоятельно принимать решения, а студентка третьего курса Ксюша думает о развитии под руководством наставника.

Сериал состоит из восьми короткометражных роликов. Новые эпизоды будут выходить по три раза в неделю в официальном HR-аккаунте «Я в «Пятёрочке» в TikTok https://www.tiktok.com/@pyaterochka_turbo . Съёмки проходили в центральном офисе компании в Москве и колледже Московского университета имени С.Ю. Витте. Сериал представляет собой квест: в каждой серии в декорациях, на одежде или гаджетах героев будет обозначено по одной цифре, которые в итоге вместе образуют число. Тех пользователей социальной сети, кто правильно назовёт загаданное число и его значение, ждут ценные подарки от компании.

«Мы решили на одной из самых популярных сейчас площадок рассказать о том, какие возможности молодым специалистам даёт „Пятёрочка“: старт карьеры и развитие в крупной компании, участие в интересных проектах, реализация их идей, помощь от коллег, руководителей и наставников. Для того, чтобы вовлечь аудиторию, мы использовали интерактивный формат»

начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка» Наталья Белоусова.

Автор: Elvira
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