«Пятерочка» стала крупнейшим розничным оператором на российском рынке

Доля «Пятерочки» на российском рынке розничной торговли по итогам второго квартала 2019 г. достигла 8,9% против 8,3% годом ранее. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование PwC.

«Пятерочке» удалось обогнать по этому показателю «Магнит», чья доля за тот же период увеличилась с 8,5% до 8,8%.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что «Пятерочка» увеличивает свой отрыв от конкурентов и такая ситуация, скорее всего, сохранится в ближайшем будущем. Во-первых, эта сеть открывает больше магазинов, во-вторых, показывает более высокие темпы роста сопоставимых продаж, поясняет он. Директор практики консультационных услуг в области стратегии и операционной эффективности розничного бизнеса PwC в России Ольга Сумишевская говорит, что поддерживать рост продаж на фоне экономии потребителей сетям удается за счет развития магазинов малого формата и увеличения числа промопредложений.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, основной эффект от программы обновления магазинов «Магнита» будет заметен в 2020 г. И со второй половины будущего года основной формат «Магнита» приблизится по темпам роста к «Пятерочке», прогнозирует он.