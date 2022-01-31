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«Пятерочка» становится доступной для людей с нарушениями зрения

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Пятерочка
Пятерочка
Продукты питания

Сеть магазинов «Пятерочка» запустила масштабный социальный проект по улучшению доступности своих магазинов для людей с проблемами зрения. В рамках пилотного проекта одиннадцать магазинов сети в Москве и Санкт-Петербурге оснастили системой «Говорящий город», которая помогает людям с ограничениями по зрению самостоятельно пользоваться услугами ритейлера.

Источник: «Пятёрочка»

Скачав бесплатное приложение на смартфон или кнопочное специальное устройство, незрячие или слабовидящие покупатели легко смогут найти вход в магазин и получить представление об устройстве торгового зала, ориентируясь на информационные сообщения о препятствиях перед входом и сигналы звукового маяка.

Для этого входные группы магазинов оснастили специальным оборудованием- радиотрансиверами и несколькими звуковыми маяками, зона действия которых около 15 метров. При приближении к зоне действия пользователь с ограниченными физическими возможностями получает информацию об объекте и особенностях подхода к нему (наличие ступеней, пандусов, как открывается входная дверь, основные пути движения после входа и т. д.). В торговом зале, как и снаружи, установлено инфраструктурное оборудование, которое сориентирует, как найти нужные отделы, товары и кассы.

В первую очередь системой «Говорящий город» оснащены «Пятерочки», располагающиеся поблизости от социальных объектов, максимально востребованных людьми с ограничениями по зрению.

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Компании и сервисы: Пятерочка
Автор: Elvira
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