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«Пятёрочка» в новой концепции открылась в Подмосковье

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла второй магазин в новой концепции. Он работает в городе Ликино-Дулёво Московской области и стал первым универсамом в новой концепции, запущенным в небольшом населённом пункте.

В новом магазине вдвое увеличена доля категории fresh, на полках этой «Пятёрочки» представлено более 1 400 наименований свежей продукции. Кроме того, учитывая современные покупательские предпочтения, универсам предлагает более 80 позиций готовой продукции (food-to-go/ready-to-eat) и возможность приобрести кофе и свежевыжатый апельсиновый сок. Также непосредственно в торговом зале работает собственная пекарня. Благодаря этому гости магазинов всегда могут выбрать свежие хлебобулочные изделия на свой вкус из более чем 40 наименований. Всего на торговой площади 385 кв. м. представлено около 5 000 SKU.

В дизайне интерьера и экстерьера преобладает теплая световая гамма и создана общая атмосфера уюта. Торговое пространство и навигация нового магазина организованы таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство для покупателей: торговые ряды стали шире, навигация более понятной, а различные товаров скомпонованы по принципу смежности. Большое внимание в дизайне интерьера было уделено световым решениям. Точечное освещение направляет световой поток только на выложенную продукцию, что с функциональной точки зрения обеспечивает полную освещённость товара от верхней полки к нижней.

Новая «Пятёрочка» в Ликино-Дулёво оборудована электронными ценниками, что повышает эффективность работы торговой точки. Также в магазине установлено 3 кассы самообслуживания, это позволяет увеличить пропускную способность магазина в пиковые часы.

В рамках философии устойчивого развития «Пятёрочка» активно пилотирует различные экологические инициативы. В частности, в новом универсаме используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика.

Автор: Анна
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