«Пятёрочка» вместе с MARVEL запустила сиквел акции «Cтиратели»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney в России и СНГ запускает федеральную маркетинговую акцию «Стиратели-2». Она станет продолжением уникального для российского рынка ритейла сотрудничества с брендом MARVEL.

В период с 20 августа по 7 октября за каждые 555 рублей в чеке или за покупку промотоваров гости всех магазинов торговой сети «Пятёрочка» получат в подарок игрушку-штамп в виде одного из супергероев MARVEL.

Акция по одной из самых популярных в мире франшиз MARVEL сочетает игровую и коллекционную механики: полный набор включает 16 игрушек-штампов супергероев (6 разноцветных и 10 одноцветных штампов-ластиков) и альбом для их коллекционирования с красными и синими чернилами для штампов. В поддержку «Стирателей-2» разработана масштабная коммуникация, включающая ТВ, наружную рекламу, in-store, digital-спецпроекты, размещения в кинотеатрах, метро и школах. Кроме того, на специальном сайте стиратели2.рф доступны различные онлайн-игры, конкурсы и другой развлекательный контент.