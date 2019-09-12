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«Пятёрочка» внедряет онлайн-инкассацию

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилотный проект по внедрению онлайн-инкассации с помощью автоматизированных депозитных машин (АДМ).

Пилот проводится в 61 магазине Мурманска и Мурманской области. Данная технология даёт возможность сократить периодичность инкассации, что особенно важно для удалённых торговых точек, где высок тариф провайдера на инкассацию. Применение АДМ позволяет существенно повысить эффективность работы магазинов. Компактное и простое в использовании устройство позволяет проверить подлинность купюр, провести корректный расчёт внесённой суммы, автоматически сформировать всю документацию, что полностью исключает вероятность ошибки по причине человеческого фактора. Наличные средства в момент внесения в устройство становятся собственностью банка и поступают на расчётный счет компании.

«Применение автоматизированных депозитных машин — это безусловное удобство, а также безопасность и скорость одного из важнейших процессов в организации работы магазина. Мы верим в эффективность данного проекта и готовы планомерно его развивать, в первую очередь, в отдалённых регионах, где более высокие тарифы на классическую инкассацию», — комментирует Александр Реутский, директор по розничным технологиям торговой сети «Пятёрочка»

По результатам пилота будет принято решение о реализации проекта в других регионах присутствия сети.

Автор: Анна
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