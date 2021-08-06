+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Пятерочка» вошла в топ-10 самых дорогих брендов по версии Brand Finance

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих российских брендов. В 2021 году уже в пятый раз его возглавил «Сбер». Стоимость компании составила 730,6 млрд руб., что ниже прошлогодней оценки на 13%.

Пятерка лидеров осталась также неизменной. Как и годом ранее на втором месте «Газпром» (496 млрд руб., рост на 3,1%), на третьем — «Лукойл» (423,4 млрд руб., рост на 14,2%), четвертое заняла «Роснефть» (272,8 млрд руб., рост на 11,2%). Пятерку лидеров замкнули «Российские железные дороги» (237,5 млрд руб., рост на 19,4%).

Заметно выросла в рейтинге «Пятерочка», передвинувшись с 11-го на 6-е место, ее стоимость увеличилась вдвое до 234,8 млрд руб. Седьмое место занимает ВТБ (175 млрд руб.), восьмое — «Магнит» (169,1 млрд руб.), девятое — МТС (141,5 млрд руб.). Все компании сохранили свои позиции при общем снижении стоимости своих брендов. Уверенный рост стоимости «Яндекса» позволил IT-компании замкнуть десятку, его оценка составила 133,3 млрд руб.

Самым быстрорастущим брендом аналитики Brand Finance назвали лоукостер «Победа»: его стоимость выросла в сравнении с прошлым годом на 113%. Общая стоимость 50 наиболее дорогих российских брендов в 2021 году увеличилась на 4% и составила 4,8 трлн руб. При этом самым дорогим сектором российской экономики стал нефтегазовый — на него приходится пятая часть компаний из топ-50.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

6 августа / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

М.Видео-Эльдорадо масштабирует систему видеоаналитики

Компания «М.видео» до конца года планирует расширить проект по видеоаналитике на порядка 50 магазинов. По результатам пилота анализ видеопотока доказал коммерческую эффективность – коэффициент привлечения клиентов в пилотных магазинах рос на треть быстрее за счёт повышения качества клиентского сервиса и реализации сценария «одинокий покупатель».

далее →

5 августа / Комментарии
Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Минимальный набор школьника в АШАН обойдется в 137 рублей

Ежегодно в преддверии учебного года АШАН проводит масштабную акцию «Снова в школу» в магазинах сети по всей России. В этом году акция продлится до 8 сентября. В ассортименте представлены ранцы, тетради, учебники, школьные дневники, записные книжки, ручки, пеналы и другие необходимые школьные принадлежности.

далее →

4 августа / Комментарии
М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта

М.Видео начала предлагать покупателям цены на основе искусственного интеллекта

Компания М.Видео запустила персонализированные ценовые предложения на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей мобильной платформы. Сервис предлагает авторизованным клиентам гарантированную скидку с учётом истории прошлых покупок и доступных бонусов. 

далее →

3 августа / Комментарии
«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

«Лента» завершила сделку по приобретению супермаркетов «Билла Россия»

Розничная сеть «Лента» объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО «Лента» завершила сделку по покупке сети супермаркетов «Билла Россия».

далее →

2 августа / Комментарии
«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

«Детский мир» сообщает об усилении команды топ-менеджмента

Компания «Детский мир» объявляет об изменении в составе топ-менеджмента. В связи с ускоренными темпами реализации новой амбициозной стратегии Компании, развертывания бизнес-вертикалей и цифровой трансформации было принято решение усилить команду топ-менеджмента экспертами с релевантным опытом цифровизации ритейла и внедрения передовых решений.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!