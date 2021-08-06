«Пятерочка» вошла в топ-10 самых дорогих брендов по версии Brand Finance

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила ежегодный рейтинг самых дорогих российских брендов. В 2021 году уже в пятый раз его возглавил «Сбер». Стоимость компании составила 730,6 млрд руб., что ниже прошлогодней оценки на 13%.

Пятерка лидеров осталась также неизменной. Как и годом ранее на втором месте «Газпром» (496 млрд руб., рост на 3,1%), на третьем — «Лукойл» (423,4 млрд руб., рост на 14,2%), четвертое заняла «Роснефть» (272,8 млрд руб., рост на 11,2%). Пятерку лидеров замкнули «Российские железные дороги» (237,5 млрд руб., рост на 19,4%).

Заметно выросла в рейтинге «Пятерочка», передвинувшись с 11-го на 6-е место, ее стоимость увеличилась вдвое до 234,8 млрд руб. Седьмое место занимает ВТБ (175 млрд руб.), восьмое — «Магнит» (169,1 млрд руб.), девятое — МТС (141,5 млрд руб.). Все компании сохранили свои позиции при общем снижении стоимости своих брендов. Уверенный рост стоимости «Яндекса» позволил IT-компании замкнуть десятку, его оценка составила 133,3 млрд руб.

Самым быстрорастущим брендом аналитики Brand Finance назвали лоукостер «Победа»: его стоимость выросла в сравнении с прошлым годом на 113%. Общая стоимость 50 наиболее дорогих российских брендов в 2021 году увеличилась на 4% и составила 4,8 трлн руб. При этом самым дорогим сектором российской экономики стал нефтегазовый — на него приходится пятая часть компаний из топ-50.