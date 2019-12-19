«Пятёрочка» запускает новый сервис для субарендаторов

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новый сервис по аренде площадей в своих магазинах — Портал субаренды. Он даёт возможность представителям малого и среднего бизнеса в режиме онлайн получать информацию о доступных локациях для развития своего дела в партнёрстве с «Пятёрочкой». Порталом субаренды можно воспользоваться во всех регионах присутствия сети.

Новый сервис реализован по принципу открытой площадки. Ранее потенциальные партнёры связывались с менеджером и обсуждали все условия по телефону, после этого осматривали локации и т.д. С помощью портала как потенциальные, так и действующие партнёры могут теперь в режиме онлайн просматривать список доступных для аренды площадей или групп площадей с фото, подавать заявки на интересующие локации, отслеживать в личном кабинете информацию по подписанным договорам, платежам и срокам их проведения, контролировать дебиторскую задолженность. Весь функционал личного кабинета реализован в удобном и интуитивно простом интерфейсе.

«Благодаря запуску портала мы намерены привлечь новых партнёров и расширить перечень возможных дополнительных услуг для наших покупателей. Это могут быть, например, банкоматы, аптеки, цветочные салоны, салоны бытовых услуг, пункты выдачи заказов, а также партнёры с другими видами деятельности, которые позволят сделать наши магазины ещё более удобными. Уверен, что этот проект может дать дополнительный импульс развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе благодаря тому, что у нас действуют специальные предложения по субаренде на территории наших магазинов для поддержки мелких игроков: продавцы свежего мяса, рыбы, выпечки, кулинарии и др. сегодня входят в перечень приоритетных категорий для сдачи помещений в субаренду. Для нас это возможность расширить локальный ассортимент, который пользуется популярностью у гостей, для производителя — получить стабильный покупательский трафик», — комментирует директор департамента технологий развития сети Антон Карпенко.

На сегодняшний момент более 15,5 тысяч партнёров уже сотрудничают с «Пятёрочкой» в рамках программы субаренды. В магазинах размещено более 35 тыс. торговых точек, из которых наибольшие доли приходятся на терминалы экспресс-оплаты и банкоматы (37%) и на автоматы с детскими товарами (36%).