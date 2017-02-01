«Пятёрочка» запускает программу лояльности

Сеть «магазинов у дома» «Пятёрочка» начала пилотный проект по запуску карт лояльности для покупателей. Он заработает в первом полугодии 2017 года, сообщил «Ведомостям» представитель X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»).

Проект стартует в первой половине 2017 года «в ряде регионов Центра, Северо-Запада, Урала, Юга», рассказали в компании. Сейчас X5 ищет подрядчика, который к середине марта должен выпустить 8 млн пластиковых карт программы, следует из конкурсной документации, с которой ознакомились «Ведомости».

Партнёр должен будет доставить карты в распределительные центры ритейлера в Москве и Московской области, Челябинске, Перми, Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Ленинградской, Нижегородской областях, Татарстане, Адыгее и других регионах, говорится в условиях конкурса. Представитель X5 отметил, что указанные параметры предварительные и могут измениться.

Сейчас две пилотные программы лояльности работают в магазинах «Пятёрочка» в Липецкой и Новгородской областях. По словам представителя компании, механизм начисления и списания баллов классический, но у проектов есть незначительные отличия — они учитывают социально-экономические характеристики регионов. Так, в Новгородской области 1 балл начисляется за каждые 20 рублей, в Липецкой области 1 балл — за 10 рублей, пояснили в X5. В обоих регионах баллами можно оплатить до 100% стоимости покупки, заверил ритейлер.

«Пилотные проекты позволяют накапливать данные о клиентском поведении и выделять сегменты клиентов, исходя из частоты визита, размера чека, ширины ассортимента в корзине», — пояснили в X5. Решение о полноценном запуске программы лояльности «Пятёрочки» компания примет по «результатам оценки эффективности пилотного проекта до конца 2017 года».

Главная цель таких программ — получить данные о покупателе: кто он, как часто приходит и что покупает, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, за последние пять лет X5 стала лидером среди российских торговых сетей по объёму собираемых данных и по качеству прогностических моделей. Сейчас X5 уже развивает программы лояльности в супермаркетах «Перекрёсток» и гипермаркетах «Карусель».