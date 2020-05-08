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«Пятёрочка» запускает сервис доставки продуктов в Санкт-Петербурге

Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о запуске сервиса доставки продуктов из магазинов сети в Санкт-Петербурге. Услуга доступна пока преимущественно в центральных районах города, обеспечивая таким образом высокий спрос на сервис в связи с действующим режимом самоизоляции.

Чтобы воспользоваться сервисом необходимо установить мобильное приложение «Доставка Пятёрочка» в AppStore или Google Play. Все цены на продукты в нём точно такие же, как и в магазинах «Пятёрочка», также на товары действуют все федеральные и региональные акции, проходящие в сети, и начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы собирают в магазине «Пятёрочка» и доставляют с курьерами прямо до двери. Произвести оплату можно только в приложении с помощью банковской карты. Все заказы доставляются в тот же день, а логистика непрерывно дорабатывается, чтобы максимально сократить время доставки.

На сегодняшний момент сервис уже доступен жителям в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Фрунзенском, Кировском районах и частично в других. Зона действия услуги увеличивается каждую неделю. До конца мая планируется сделать сервис экспресс-доставки доступным на всей территории Санкт-Петербурга.

Доставку продуктов осуществляют профессиональные партнёрские курьерские службы.

В условиях возрастающего спроса на сервисы экспресс-доставки «Доставка Пятёрочка» объявляет о срочном найме сборщиков заказов в магазины «Пятёрочка». Для многих жителей это возможность получить работу рядом с домом, официальной трудоустройство и социальный пакет.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа торговая сеть ужесточила требования к дезинфекции помещений своих магазинов и реализует комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Кроме того, все наши поставщики также применяют повышенные меры профилактики на своих производственных площадках. Продукция поступает на распределительные центры надёжно упакованной и проходит жёсткий контроль при приёмке. Для водителей, которые развозят товар по магазинам, введены новые правила работы, они позволяют минимизировать их взаимодействие с другими сотрудниками. А среди курьеров доставки уже налажено регулярное измерение температуры тела, также они обеспечены дезинфицирующими салфетками.

Автор: Анна
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