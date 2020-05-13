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«Пятёрочка» запустила 7 дарксторов для развития сервиса экспресс-доставки

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила первые семь дарксторов сервиса экспресс-доставки. Они расположены на юге и юго-востоке Москвы.

Даркстор — это торговое помещение, которое открыто только для курьеров и в котором собираются онлайн-заказы для дальнейшей доставки. В связи с высоким спросом на услугу торговая сеть «Пятёрочка» приняла решение о трансформации в формат даркстора нескольких розничных магазинов, которые подошли по площади и плотности заказов окрестных территорий. Были переоборудованы магазины, расположенные в непосредственной близости к другим розничным магазинам «Пятёрочка», что позволило сохранить комфорт и удобство тем гостям, которые предпочитают покупать продукты в магазинах у дома.

Количество наименований продукции в каждом из дарксторов — такое же, как и во всем сервисе экспресс-доставки из «Пятёрочки». Скорость сборки заказов в дарксторе — выше, а общее количество собираемых заказов — значительно больше, чем в обычном розничном магазине, обслуживающем заказы экспресс-доставки.

Запуск помещений такого формата позволит торговой сети «Пятёрочка» увеличить количество обрабатываемых онлайн-заказов, а также повысить качество сервиса экспресс-доставки.

Сервис экспресс-доставки из «Пятёрочки» доступен жителям Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, доставка осуществляется из более чем 200 магазинов. В день сервис реализует более 11 000 заказов. Все цены на продукты в нём точно такие же, как и в магазинах сети, также на товары действуют все федеральные и региональные акции, проходящие в настоящий момент, и начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы собирают в магазине «Пятёрочка» и доставляют с курьерами прямо до двери. Произвести оплату можно только в приложении «Доставка Пятерочка» с помощью банковской карты. Все заказы доставляются в тот же день, а логистика непрерывно дорабатывается, чтобы максимально сократить время доставки.

Автор: Анна
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