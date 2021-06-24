«Пятёрочка» запустила новую программу лояльности

Торговая сеть «Пятёрочка» перезапустила программу лояльности для гостей магазинов. Теперь каждому участнику будут присваивать тот или иной уровень в зависимости от суммы покупок за предыдущий календарный месяц. Также покупатели получили возможность самостоятельно выбирать категории для начисления повышенного кешбэка.

Новая программа лояльности пятиуровневая, присвоение уровня зависит от объёма совершенных гостем покупок в предыдущем месяце. При сумме покупок от 1 до 999 руб. в предыдущем месяце гостю назначается 1-й уровень, до 2 999 – 2-й, до 4 999 – 3-й, до 9 999 – 4-й, свыше 10 000 – 5-й уровень.

В соответствии с уровнем гостя ему будет начисляться кешбэк за покупки в виде баллов. Базовое начисление для всех уровней составляет 0,5% от стоимости товаров. При этом гость любого уровня также может выбрать одну категорию товаров для получения повышенного кешбэка в 10%. Кроме того, начиная со 2-го уровня участники смогут выбрать ещё одну или несколько категорий товаров с кешбэком от 2 до 5% (% кешбэка и количество категорий, которые можно выбрать, также зависят от уровня). Ранее начисление баллов зависело от суммы покупки и составляло от 0,5% до 1%.

Курс конвертации баллов в рубли остаётся прежним: 10 баллов=1 руб.

Перечень категорий для повышенного кешбэка формируется индивидуально для всех обладателей «Выручай-карты» на основе smart-аналитики. Если гость забыл или не успел сделать свой выбор категорий для повышенного кешбэка с 25 числа текущего месяца по 5 число будущего месяца, система выберет категории самостоятельно с учетом покупательских предпочтений пользователя.

«Мы рады представить обновлённую программу лояльности, которая позволит приобретать любимые продукты в «Пятёрочке» с ещё большей выгодой. Теперь мы адаптируем наше предложение под покупательскую активность и фокусируемся на индивидуальных предпочтениях гостей, предоставляя им возможность управлять уровнем кешбэка и получать до 10% от суммы покупок. Новые условия программы лояльности отвечают современным трендам, более гибкие и учитывают в первую очередь интересы гостя, который сам может выбирать то, что ему нужно. Всё это удобно и интуитивно понятно реализовано в интерфейсе нашего мобильного приложения. Надеюсь, что с новыми условиями покупки в «Пятёрочке» станут ещё более приятными, и мы порадуем наших гостей, помогая им экономить каждый день», - комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Все действующие владельцы «Выручай-карт» переводятся на новую программу лояльности автоматически. Чтобы зарегистрироваться в программе лояльности необходимо установить бесплатное мобильное приложение торговой сети «Пятёрочка» или приобрести «Выручай-карту» на кассе в магазине. Узнать свой уровень в программе или выбрать категорию повышенного кешбэка можно в мобильном приложении сети или в контактном центре «Пятёрочки» по номеру 8-800-555-55-05.