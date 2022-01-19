Сеть магазинов «Пятёрочка» запустила обновлённую программу обратного франчайзинга. До конца 2022 года в разных регионах страны планируется дополнительное открытие порядка 100 магазинов.

Были обновлены и усовершенствованы основные условия сотрудничества, увеличив до 5 п.п. сумму агентского вознаграждения по целевым проектам и дополнив её составной частью, которая выплачивается при выполнении критериев прозрачности и качества ведения бизнеса. Кроме того, предоставляются гибкие условия по выплате паушального и обеспечительного платежей. Также партнёры могут рассчитывать на различные формы финансовой поддержки от «Пятёрочки», например, поставка оборудования в рассрочку, соинвестирование под залог недвижимости и другие виды возвратных субсидий. Значительно упрощены требования по техзаданиям на ремонтно-строительные работы объектов.

Обратный франчайзинг также, как и прямой, предполагает покупку права вести бизнес под брендом «Пятёрочки», при этом, все управленческие функции ложатся на плечи франчайзёра — непосредственно торговой сети, которая предоставляет товар на реализацию. Франчайзи реализует товар, за что получает агентское вознаграждение по итогам каждого месяца.

«Мы обновили условия нашего сотрудничества по франчайзингу и видим хорошие перспективы в этом направлении с точки зрения наращивания наших операционных показателей. Мы ищем не только и не столько инвесторов, сколько качественных операционистов, которые заинтересованы в надёжном и проверенном бизнесе продуктового ритейла и готовы работать в полном соответствии с принципами и стандартами крупнейшей в России сети магазинов у дома. Уверен, наша программа в том числе даст импульс развитию малого и среднего предпринимательства в регионах»,- комментирует Анатолий Макаров, директор по развитию торговой сети «Пятёрочка»

На сегодняшний день по франчайзингу работает 187 магазинов в 28 регионах страны. Первый магазин франчайзинга «Пятёрочка» был открыт в 2010 году.