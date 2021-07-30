«Пятёрочка» запустила продажи мелкой бытовой техники

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилотный проект по продаже мелкогабаритной техники для дома и кухни российской марки SCARLETT. Бытовую электронику стоимостью до тысячи рублей можно будет приобрести в 96 магазинах сети, расположенных в Московской области.

В продаже несколько видов мелкой бытовой техники: фен, весы кухонные и напольные, утюг, чайник, блендер. При этом стоимость каждого товара не будет превышать одну тысячу рублей. Например, стоимость блендера составит около 800 рублей, а напольных и кухонных весов ещё меньше — около 700 рублей. Вся техника сертифицирована и продаётся с гарантией.

«Мы постоянно расширяем ассортимент торговой сети и стараемся максимально закрывать все потребности наших гостей в одном месте. Теперь мы даём возможность приобрести в магазине у дома не только продукты, но и технику для помощи в хозяйстве. Мы всегда тщательно выбираем партнёров, чтобы наше предложение соответствовало требованиям по качеству и дизайну и, конечно, оставалось доступным по цене», — отметил Эмиль Багиров, исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка».

Ранее бытовая техника никогда не была представлена в регулярной ассортиментной матрице «Пятёрочки». В рамках пилотного проекта товары из категории «мелкая бытовая техника» будут доступны только в магазинах Московской области. Жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других населенных пунктов смогут первыми приобрести технику для дома и кухни.

Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам оценки спроса на такой ассортимент в «Пятёрочке» и его влиянии на РТО.