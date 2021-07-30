+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Пятёрочка» запустила продажи мелкой бытовой техники

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилотный проект по продаже мелкогабаритной техники для дома и кухни российской марки SCARLETT. Бытовую электронику стоимостью до тысячи рублей можно будет приобрести в 96 магазинах сети, расположенных в Московской области.

В продаже несколько видов мелкой бытовой техники: фен, весы кухонные и напольные, утюг, чайник, блендер. При этом стоимость каждого товара не будет превышать одну тысячу рублей. Например, стоимость блендера составит около 800 рублей, а напольных и кухонных весов ещё меньше — около 700 рублей. Вся техника сертифицирована и продаётся с гарантией.

«Мы постоянно расширяем ассортимент торговой сети и стараемся максимально закрывать все потребности наших гостей в одном месте. Теперь мы даём возможность приобрести в магазине у дома не только продукты, но и технику для помощи в хозяйстве. Мы всегда тщательно выбираем партнёров, чтобы наше предложение соответствовало требованиям по качеству и дизайну и, конечно, оставалось доступным по цене», — отметил Эмиль Багиров, исполнительный директор торговой сети «Пятёрочка».

Ранее бытовая техника никогда не была представлена в регулярной ассортиментной матрице «Пятёрочки». В рамках пилотного проекта товары из категории «мелкая бытовая техника» будут доступны только в магазинах Московской области. Жители Наро-Фоминска, Звенигорода, Истры, Химок, Мытищ, Солнечногорска, Дмитрова, Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи и нескольких других населенных пунктов смогут первыми приобрести технику для дома и кухни.

Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам оценки спроса на такой ассортимент в «Пятёрочке» и его влиянии на РТО.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

30 июля / Комментарии
«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

Компания «Магнит» начала производство готовой кулинарии для магазинов формата у дома на базе супермаркетов «Магнит Семейный». Пилотный проект реализован в Краснодаре и Мурманске, покупателям доступен широкий ассортимент готовых блюд.

далее →

29 июля / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо приняла на работу нейросеть

М.Видео-Эльдорадо приняла на работу нейросеть

«М.видео» внедрила корпоративную нейросеть для автоматизации коммуникации с 28 000 сотрудников розницы. Искусственный интеллект через чат-ботов в Telegram и Viber помогает продавцам магазинов в решении большинства повседневных задач.

далее →

28 июля / Комментарии
«Магнит» отказался от развития алкомагазинов

«Магнит» отказался от развития алкомагазинов

«Магнит» отказался от развития формата алкогольных магазинов «Магнит вечерний». В будущем алкомагазины сети будут переделаны в торговые точки «у дома» и «Магнит косметик».

далее →

26 июля / Комментарии
Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

Компании AliExpress Россия и Связной открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*AliExpress в Краснодаре. В них покупатель сможет получить заказы из интернет-магазинов AliExpress Россия и svyaznoy.ru. Протестировать и оценить новый формат уже можно в 50 новых магазинах по всему городу. 

далее →

23 июля / Комментарии
«Магнит» завершил покупку торговой сети «ДИКСИ»

«Магнит» завершил покупку торговой сети «ДИКСИ»

Компания «Магнит» объявляет о приобретении розничной сети «ДИКСИ», под управлением которой находится 2 477 магазинов в России. Сумма сделки составила 87,6 млрд руб.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!