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«Пятёрочка» запустила проект по стимулированию покупателей к использованию многоразовых сумок

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Пятерочка
Пятерочка
Продукты питания

X5 Retail Group запустила пилотный проект по стимулированию покупателей к использованию многоразовых сумок из экологически чистого материала, которые появились в продаже в магазинах сети «Пятёрочка» Москвы и Московской области. За покупку эко-сумки покупателям будут начисляться двойные баллы на карту лояльности «Выручай-карта».

С 17 июня к пилотному проекту присоединятся магазины «Пятёрочка» еще в 14 крупных городах — Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Самара, Волгоград, Пермь, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Ростов, Краснодар и Сочи. Многоразовая эко-сумка будет предлагаться покупателям как альтернатива одноразовым пластиковым пакетам и уже имеющимся в продаже многоразовым сумкам из полиэстера и полипропилена.

Сумка сделана из экологически чистого материала — необработанного льна, безопасность которого подтверждена соответствующим сертификатом «Росэкостандарта». Дизайн был выбран в ходе конкурса, организованного «Пятёрочкой» среди дизайнеров на специализированной платформе. Эко-сумку можно найти в прикассовой зоне, ценник с указанием состава материала и информацией об акции выделен ярким зеленым цветом.

В прошлом году в «Пятёрочке» было продано около 2 млн многоразовых сумок. Х5 рассчитывает, что новая эко-сумка поможет обратить внимание покупателей на преимущества многоразовой упаковки и стимулировать к уменьшению потребления одноразовых пакетов. В качестве альтернативы «Пятёрочка» также пилотирует в ряде магазинов Санкт-Петербурга продажу бумажных пакетов.

Компании и сервисы: Пятерочка
Автор: Анна
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