«Пятёрочка» запустила собственный онлайн-лагерь для детей

Торговая сеть «Пятёрочка» впервые запустила собственный онлайн-лагерь для детей на каникулах. Вступить в него могут все участники «Детского клуба» торговой сети.

Детский онлайн-лагерь «Пятёрочки» организован на сайте 5ka.ru в разделе «Детский клуб» и включает в себя мастер-классы и лекции от партнёров для детей разных возрастов: младшая группа от 3 до 6 лет, старшая — от 7 до 11 лет. Видеозаписи с мастер-классами будут появляться в соответствии с расписанием на сайте. Например, утро в лагере ежедневно начинается с зарядки, которая проводится в социальных сетях.

Партнёрами проекта стали онлайн-портал бебиситтеров Kidsоut, участница телевизионного шоу «Лучше всех!» Полина Симонова, экологическое движение «Раздельный сбор» и другие. Кроме того, для родителей в рамках проекта тоже предусмотрен «приятный бонус» — прямые эфиры с различными экспертами, где будет возможность задать интересующие вопросы и пообщаться. Среди них — детский и семейный психолог Лариса Суркова, педиатр, неонатолог Анна Левадная, телеведущая и блогер Ирена Понарошку, телеведущая и создатель Tutta.TV Тутта Ларсен. Прямые эфиры с гостями будут проводиться в аккаунте «Пятёрочки» в социальной сети Instagram.