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Логистика RSS

«Пятёрочки» начнут выдавать посылки Сберлогистики

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве между дочерней структурой 5Post, развивающей новые почтовые сервисы, и сервисом Сберлогистика, входящим в экосистему Сбербанка. Стороны договорились, что 5Post обеспечит для Сберлогистики федеральную инфраструктуру распределительных центров и сервис последней мили на базе розничных магазинов.

Получить отправления можно будет в 8 тыс. «Пятёрочек» практически во всех регионах присутствия торговой сети. При этом посылки будут выдаваться как в установленных в магазинах постаматах, так и непосредственно на кассах. Чтобы забрать посылку на кассе магазина, необходимо назвать код получения заказа, указанный в sms. Новая услуга станет доступна уже в начале 2020 года. Получить посылку в магазине можно будет, если её вес не превышает 10 кг.

В рамках партнёрства Сберлогистика обеспечит транспортировку своих отправлений до распределительных центров Х5, откуда 5Post с помощью собственной логистической инфраструктуры доставит их в универсамы сети. На первом этапе в проекте участвует 12 РЦ — в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и Республике Адыгея.

«Мы хотим быть максимально близко к нашим клиентам-получателям, в удобных и часто посещаемых местах, расположенных на привычных для людей маршрутах. Вот почему мы развиваем уникальную инфраструктуру, включающую в себя не только сеть пунктов выдачи посылок и постаматов, но и крупнейшую в России федеральную сеть складов класса А, чтобы обеспечить конкурентные сроки доставки», — отмечает генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев.

«Мы ставим перед собой задачу сформировать лучший в стране сервис последней мили для электронной коммерции и открыты для партнёрств. Наши почтовые сервисы доказали свою востребованность среди покупателей. Мы провели исследование, которое показало, что каждый четвертый респондент либо сам, либо член его семьи уже получал заказ в нашем магазине. Надеюсь, в будущем этот показатель будет только расти, в том числе благодаря расширению пула наших партнёров», — говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

Автор: Анна
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