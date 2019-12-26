«Пятёрочки» начнут выдавать посылки Сберлогистики

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве между дочерней структурой 5Post, развивающей новые почтовые сервисы, и сервисом Сберлогистика, входящим в экосистему Сбербанка. Стороны договорились, что 5Post обеспечит для Сберлогистики федеральную инфраструктуру распределительных центров и сервис последней мили на базе розничных магазинов.

Получить отправления можно будет в 8 тыс. «Пятёрочек» практически во всех регионах присутствия торговой сети. При этом посылки будут выдаваться как в установленных в магазинах постаматах, так и непосредственно на кассах. Чтобы забрать посылку на кассе магазина, необходимо назвать код получения заказа, указанный в sms. Новая услуга станет доступна уже в начале 2020 года. Получить посылку в магазине можно будет, если её вес не превышает 10 кг.

В рамках партнёрства Сберлогистика обеспечит транспортировку своих отправлений до распределительных центров Х5, откуда 5Post с помощью собственной логистической инфраструктуры доставит их в универсамы сети. На первом этапе в проекте участвует 12 РЦ — в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронежской, Калужской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и Республике Адыгея.

«Мы хотим быть максимально близко к нашим клиентам-получателям, в удобных и часто посещаемых местах, расположенных на привычных для людей маршрутах. Вот почему мы развиваем уникальную инфраструктуру, включающую в себя не только сеть пунктов выдачи посылок и постаматов, но и крупнейшую в России федеральную сеть складов класса А, чтобы обеспечить конкурентные сроки доставки», — отмечает генеральный директор Сберлогистики Сергей Малышев.