QIWI добавил персонализацию на страницу оплаты

Интернет-магазины теперь могут сами выбирать оформление страницы для приема платежей. Обычно банк или сервис, принимающий оплату на сайте, предлагает всем партнерам однотипный дизайн платежных форм. QIWI Касса предоставляет возможность адаптировать страницу оплаты под сайт компании.

В QIWI уверены, что оплата на странице, соответствующей официальному стилю компании, вызывает больше доверия у клиентов. В этом случае у пользователя нет ощущения, что он покидает основной сайт и оплачивает покупки где-то в другом месте:

Кроме этого, для бесшовной оплаты QIWI Касса добавила возможность открытия платежной формы в всплывающем окне. Пользователю не придется уходить на сторонний ресурс, оплата произойдет прямо на сайте интернет-магазина, даже если клиент платит с мобильного.

На данный момент эта функция уже реализована на сайте благотворительной программы QIWI «Всем»

Поддержка персонализированных платежных форм на мобильных устройств особенно актуальна, т.к. более половины клиентов покупают на сайтах партнеров с устройств на базе Android и iOS. Такая кастомизация также делает процесс оплаты максимально бесшовным для клиента.

К тому же теперь компании смогут легко кастомизировать форму по брендбуку, включая выбор логотипа, фирменных цветов и фоновых заставок или брендовых имиджей.