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QIWI и 1С объявляют о стратегическом партнерстве

Компании вместе займутся разработкой IT-решений для оптимизации операционных процессов финтех-компаний. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском международном экономическом форуме генеральным директором QIWI Сергеем Солониным и директором компании «1С» Борисом Нуралиевым.

Цель сотрудничества — разработка решений, повышающих скорость операционных бизнес-процессов финтех-компаний. Совместно 1С и QIWI рассчитывают внести весомый вклад в развитие всей отрасли финтеха, за счет уникального опыта двух крупнейших игроков.

Совместные решения на базе корпоративной платформы «1С:Предприятие» будут ориентированы главным образом на финансовый рынок, в частности, сферу финтеха — с вниманием к особенностям индустрии. Решения будут учитывать специфику работы компаний, акции которых котируются на западных фондовых биржах, таких как NASDAQ. Таким образом, сотрудничество открывает широкие перспективы для создания эффективных корпоративных систем в крупных Российских компаниях.

Совместные разработки позволят оптимизировать многие корпоративные процессы, в частности, связанные с финансовой отчетностью (РСБУ, МСФО и т.д.), бюджетированием, казначейством. То есть в тех областях, где скорость и характер принятых управленческих решений играет ключевую роль.

QIWI и 1С уже имеют опыт совместной работы. В 2017 году в QIWI с успехом была внедрена система «1С:Документооборот». В рамках успешного проекта с 1С компания QIWI первой в России запустила юридически значимый электронный документооборот на базе решения «1С:Документооборот». В ходе внедрения «1С:Документооборот» QIWI на 60% сократила общую длительность работы с документами и на 20% снизила среднюю стоимость процессов. Более 6000 документов оформляются полностью в электронном виде (без бумаги) в компании ежемесячно. На электронный обмен документами переведены более 2700 контрагентов.

«Создание высокотехнологичных инструментов для бизнеса в области финтеха — одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед QIWI. Вместе с надежным партнером, компанией 1С, мы разрабатываем продукты, которые двигают рынок и ускоряют цифровизацию всей финансовой сферы», ‑ подчеркнул генеральный директор QIWI Сергей Солонин.

«В рамках формирующейся в стране цифровой экономики мы готовы развивать новые проекты на базе систем 1С с целью создания в российском финтехе и банковской отрасли цифровых продуктов и процессов», ‑ подчеркнул генеральный директор «1С» Борис Нуралиев.

Автор: Анна
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