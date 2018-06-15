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QIWI и PickPoint запустили в работу более 1000 компактных постаматов

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Qiwi Post
Qiwi Post
Почтоматы

Группа QIWI, ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, и компания PickPoint, логистический оператор рынка e-commerce, объявляют промежуточные результаты совместного проекта по развитию сети компактных постаматов в России.

В рамках совместного проекта Группы QIWI и PickPoint, с сентября 2016 года по июнь 2018 года, запущено в работу более 1000 компактных постаматов в 70 субъектах РФ. Наибольшая емкость сети QIWIи PickPoint на текущий момент наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.

За счет создания компактных постаматов на базе уже работающих QIWIТерминалов, сеть QIWIи PickPoint оперативно развивается в местах с максимальным трафиком конечных потребителей. Среднее число ячеек в компактных постаматах составляет 30 штук, что позволяет, в том числе, размещать автоматы на площадях, недостаточных для классического постамата со средним количеством ячейкеек 80.

«Одно из основных преимуществ нашей сети постаматов — в шаговой доступности. У QIWI большой опыт в развитии сети платёжных терминалов и мы использовали накопленные знания при выборе локаций для размещения постаматов, — отметил Алексей Рассказов, директор по развитию постаматных решений QIWI. — В будущем мы сможем ещё расширить набор сервисов и предложить рынку действительно мультисервисную модель автоматизированного обслуживания конечного потребителя. Но в данным момент в приоритете скорость развития сети. Только что мы преодолели отметку в 1000 точек и совместно с партнёрами продолжаем динамично наращивать их количество, ожидая двукратного роста к концу текущего года».

«Объем доставок онлайн-заказов через PickPoint ежегодно растет в 1,8 — 2 раза. Очевидно, что для обеспечения эффективной пропускной способности наша сеть должна за тот же период увеличиваться 2 — 2,5 раза, при этом места локации обязаны сохранять свою эффективность. Формат компактных постаматов стал одним из способов быстрого и качественного федерального масштабиравания, благодаря которому мы можем удовлетворить постоянно растущие потребности онлайн-продавцов и покупателей», — комментирует директор по развитию компании PickPoint, Евгений Пляхин.

Напомним, что заказать доставку в компактный постамат можно из любого интернет-магазина, который поддерживает доставку PickPoint. Информация о доставке и код выдачи поступает получателю в сообщениях на мобильный телефон и e-mail-сообщениях, указанных при оформлении заказа. Компактные постаматы управляются через меню QIWI Терминалов при помощи кнопки «Получить посылку». Нажав на кнопку, клиент вводит код выдачи, далее может оплатить свой заказ наличными средствами и получить заказ в открывшейся ячейке.

Компании и сервисы: Qiwi Post, Pick Point
Автор: Анна
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