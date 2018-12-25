QIWI обновил логотип и дизайн интерфейса

QIWI обновляет дизайн интерфейса платежных терминалов. Изменился вид главной страницы, позднее редизайн будет масштабирован на весь пользовательский интерфейс. В числе других улучшений — обновленный дизайн логотипа и цветовое решение.

При внесении изменений компания опиралась на предложения и пожелания пользователей. Для этого в QIWI провели внутренние исследования, проанализировав сообщения по всем каналам связи. Особое внимание уделили обращениям в контактный центр. В результате доработок продолжительность звонков по ряду запросов сократилась до 15%.

Основные функциональные изменения: перемещение кнопок «Поиск» и «Помощь» в верхнюю часть экрана (одни из самых востребованных для клиентов, наряду с пополнением QIWI Кошелька), выведение номера терминала на главную страницу, а также изменение очередности и формы кнопок оплаты.

Было:

Стало:

Изменения затронули и информацию на чеках, она стала более структурированной: все важные данные теперь на самом видном месте — в верхней строчке документа. Это ускорило работу оператора при обращении клиента в колл-центр.