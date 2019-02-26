QIWI обновила приложение кошелек: пользователям доступна оплата через Google pay и Samsung pay

Компания QIWI обновила приложение QIWI Кошелек. Все изменения были внесены с учетом пожеланий пользователей мобильного сервиса.

Полностью изменился дизайн страницы с картами. Клиентам стало проще проверять баланс, управлять лимитами и уточнять подробности о тарифах и реквизитах. Кроме того, в приложении теперь можно восстановить пин-код от карты.

Держатели карт QIWI могут оплачивать покупки через Google pay и Samsung pay. Сервис доступен в том числе и владельцам виртуальных карт.

Одно из самых распространённых клиентских пожеланий — добавить возможность переводов по короткой ссылке. В новой версии приложения услуга была реализована. Для получения средств пользователю нужно просто поделиться с отправителем ссылкой, которую можно скопировать в разделе «пополнение кошелька».

Кроме обновленного наполнения раздела с картами, в кошельке также изменился каталог провайдеров. Теперь клиентам проще искать услуги, которые они хотят оплатить. В приложении также можно подтвердить полную идентификацию, пройденную у партнеров, и завершить получение статуса «Профессиональный». Раньше эта функция была доступна только на сайте.

Старый интерфейс:

Новая версия: