+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

QIWI обновила приложение кошелек: пользователям доступна оплата через Google pay и Samsung pay

Компания QIWI обновила приложение QIWI Кошелек. Все изменения были внесены с учетом пожеланий пользователей мобильного сервиса.

Полностью изменился дизайн страницы с картами. Клиентам стало проще проверять баланс, управлять лимитами и уточнять подробности о тарифах и реквизитах. Кроме того, в приложении теперь можно восстановить пин-код от карты.

Держатели карт QIWI могут оплачивать покупки через Google pay и Samsung pay. Сервис доступен в том числе и владельцам виртуальных карт.

Одно из самых распространённых клиентских пожеланий — добавить возможность переводов по короткой ссылке. В новой версии приложения услуга была реализована. Для получения средств пользователю нужно просто поделиться с отправителем ссылкой, которую можно скопировать в разделе «пополнение кошелька».

Кроме обновленного наполнения раздела с картами, в кошельке также изменился каталог провайдеров. Теперь клиентам проще искать услуги, которые они хотят оплатить. В приложении также можно подтвердить полную идентификацию, пройденную у партнеров, и завершить получение статуса «Профессиональный». Раньше эта функция была доступна только на сайте.

Старый интерфейс:

Новая версия:

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 февраля / Комментарии
Число онлайн-переводов в России выросло в 1,5 раза

Число онлайн-переводов в России выросло в 1,5 раза

Россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса.

далее →

14 февраля / Комментарии
Яндекс.Касса поможет сайтам принимать оплату через приложение и интернет-банкинг Тинькофф

Яндекс.Касса поможет сайтам принимать оплату через приложение и интернет-банкинг Тинькофф

Яндекс.Касса предложила интернет-магазинам новую возможность — принимать платежи через Тинькофф Банк. Это позволит онлайн-площадкам выставлять электронные счета тем покупателям, которые предпочитают платить не на сайте магазина, а через мобильное приложение банка или в личном кабинете интернет-банкинга.

далее →

6 февраля / Комментарии
Robokassa открывает свое представительство в Казахстане

Robokassa открывает свое представительство в Казахстане

Robokassa объявляет о расширении своей деятельности в Республике Казахстан, открытии офиса в городе Алматы и начале работы дочерней компании.

далее →

29 января / Комментарии
Интернет-магазин OZON примет участие в тестировании системы быстрых платежей

Интернет-магазин OZON примет участие в тестировании системы быстрых платежей

Интернет-площадка OZON активно обсуждает возможные сценарии C2B платежей в составе рабочей группы с НСПК.

далее →

21 января / Комментарии
Центробанк сообщил долю платежей по картам «Мир» на российском рынке

Центробанк сообщил долю платежей по картам «Мир» на российском рынке

Эмиссия карт «Мир» на текущий момент достигла примерно 53 млн, а доля платежей на российском рынке - 14%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме на парламентских слушаниях.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!