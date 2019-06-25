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QIWI открывает «Мир» для своих клиентов

QIWI Банк начал эмитировать карты «Мир». На текущий момент уже выпускаются карты в рамках совместных проектов с компаниями-партнерами QIWI. Впоследствии банк планирует начать массовый выпуск карт «Мир» для розничных клиентов.

QIWI Банк, входящий в группу QIWI, начал эмитировать карты «Мир» для B2B-проектов. Это значит, что партнеры QIWI из различных сфер бизнеса могут организовать быстрые и удобные выплаты для своих сотрудников и клиентов на карты «Мир». Таким образом, совместный проект QIWI и ПС «Мир» поддерживает развитие рынка безналичных расчетов в России.

Пилотный проект QIWI запустила с СРО «Руслом» — ассоциацией, занимающей около 70% рынка сбора и переработки металлолома в России. На данный момент в рамках проекта уже выпущено более 15 000 карт «Мир» в специальном «металлическом» дизайне.

В дальнейшем QIWI планирует масштабировать проект и начать выпуск карт «Мир», привязанных к QIWI Кошельку.

«QIWI всегда ориентируется на запросы рынка при разработке продуктов как для бизнес-партнеров, так и для обычных пользователей. Совместно с ПС „Мир“ мы предлагаем рынку возможность выпуска карт с оригинальным дизайном для различных нужд компании», — прокомментировал Андрей Протопопов, директор по продукту и IT группы QIWI.

«На текущий момент в России выпущено более 60 млн карт «Мир». При этом мы видим постоянный рост коммерческой эмиссии, ее доля уже достигает 44%. Мы ожидаем, что продолжением сотрудничества с QIWI станет создание и развитие новых интересных продуктов для бизнеса на базе карт «Мир», — отметил Максим Лазырин, коммерческий директор ПС «Мир».

QIWI активно развивает B2B-направление. Компания создает комплексные решения для различных сфер бизнеса, в первую очередь тех, которые особенно остро нуждаются в поддержке IT-компаний. К примеру, в марте QIWI запустила сервис для рынка такси, приблизив с его помощью бизнес таксомоторных предприятий к уровню развития высокотехнологичных агрегаторов.

Автор: Анна
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