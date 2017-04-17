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Qiwi выходит на рынок онлайн-касс

Группа Qiwi, которая владеет платежным сервисом, займется производством онлайн-касс вместе с компанией «Штрих-М», крупным разработчиком высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.

Первое совместное предприятие, ООО "Киви Штрих", будет развивать бюджетную линейку компактных "умных" касс для офлайн-ритейлеров. Устройство будет включать фискальный регистратор, хаб для подключения периферии и планшет на Android с кассовым приложением. Комплект будет взаимодействовать с облачным сервисом, к которому предприниматель сможет подключать программные продукты Qiwi. "Производителей онлайн-касс становится все больше, но мы считаем, что сможем конкурировать за счет вариативности решения, по сути, предлагая предпринимателям конструктор, подстраивающийся под их нужды",— сообщил коммерческий директор "Киви Штрих" Александр Байдаков.

Второе совместное предприятие появится к маю и займется разработкой и реализацией онлайн-касс для интернет-магазинов. "Основной продукт будет представлять сервер, в котором находятся фискальный регистратор и фискальный накопитель предприятий. Интернет-магазин передает данные по протоколу оператору фискальных данных. Преимущество сервера в том, что это более дешевый аналог покупки обычной кассы",— говорит представитель Qiwi.

Напомним, что с 1 июня 2017 года многие предприниматели, которые занимаются как онлайн-бизнесом, так и офлайн,будут обязаны использовать такие кассы для отправки данных в ФНС каждый раз,когда получают деньги от покупателей за товары или услуги. Размер инвестиций остается неизвестен.

Автор: Анна
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